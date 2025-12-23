Lo que se sabe sobre buque que zarpó desde Venezuela a Estados Unidos con petróleo: ¿de quién es?

El líder chavista Nicolás Maduro dijo que los contratos con la estadounidense Chevron se cumplirán "llueva, truene o relampaguee", un día después de que su Gobierno anunciara la salida del buque Canopus Voyager, propiedad de la compañía norteamericana, cargado con petróleo.



La declaración de Maduro se produce en un contexto de crecientes tensiones con el Gobierno de Donald Trump, tras la confiscación de dos buques petroleros en el mar Caribe en medio del despliegue militar de los Estados Unidos.

"Nosotros somos gente seria, cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. ¡Llueva, truene y relampaguee!", indicó Nicolás Maduro durante un evento gubernamental con productores en Caracas que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos, que podamos tener con la toda la administración, con Chevron se cumple a rajatabla el contrato. Somos gente seria, porque somos gente digna", manifestó el mandatario venezolano.



¿Por qué Chevron sigue operando en Venezuela?

Pese a que el Gobierno de Donald Trump mantiene desde agosto un despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, considerado por el Ejecutivo de Maduro como una estrategia de presión en su contra, Chevron continúa operando en territorio venezolano, ya que cuenta con una licencia especial.



El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo la semana pasada que Venezuela "le quitó el petróleo a Estados Unidos" y que lo quiere de vuelta, luego de anunciar un bloqueo contra petroleros sancionados que salgan y entren del país latinoamericano.



El domingo, Estados Unidos realizó una operación para interceptar un petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con el gobierno estaounidense, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes del presidente norteamericano y el tercero después de que Estados Unidos intensificara los esfuerzos para cortar el flujo de crudo desde Venezuela como parte del despliegue militar que mantiene desde agosto de 2025 en el mar Caribe.

Horas después, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager, dijo ella, "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos", en "estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera de su país.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y se quedó con el petróleo venezolano que transportaba.

Desde Venezuela se denuncia que el país norteamericano busca un "cambio de régimen" y apoderarse de su petróleo y riquezas.

