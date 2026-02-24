Mujer que desapareció en Navidad de 2001 fue encontrada con vida 24 años después

La justicia estadounidense ha informado que, 24 años más tarde, lograron resolver el caso de una madre desaparecida en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Tanto la familia de la mujer como las autoridades han confirmado que fue hallada con vida y estable.

Se trata de Michele Hundley Smith, una mujer que ahora tiene 62 años, pero de la que su familia desconocía su paradero desde diciembre de 2001. Recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham anunció en un comunicado que la búsqueda, que duró más de dos décadas, finalizó en febrero de 2026 con el hallazgo de la mujer.



¿Qué fue lo que pasó?

La desaparición de Michele fue reportada por su familia el 9 de diciembre de 2001 y, desde entonces, las autoridades locales trabajaron en encontrarla. Según detalló la familia en ese momento, la mujer de 38 años en ese momento fue vista por última vez cuando salió de su casa en Eden, asegurando a su familia que se dirigía a realizar unas compras navideñas en un Kmart en Martinsville, Virginia.

Sus familiares reportaron que desde ese momento nunca regresó ni se reportó con ellos, por lo que hicieron el informe oficial de persona desaparecida. "Se inició de inmediato una investigación exhaustiva", se señaló en el comunicado de la oficina del sheriff. A medida que pasaban los años y Michele no aparecía, el caso empezó a tomar relevancia y hasta fue reseñado en podcasts sobre crímenes sin resolver.



A la búsqueda de la mujer se sumaron a lo largo de los años agencias de Carolina del Norte y Virginia, también la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) de Carolina del Norte, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). "A pesar de incontables horas de investigación y la búsqueda de numerosas pistas, el paradero de Michele Hundley Smith seguía siendo desconocido", agregó la oficina del sheriff.



Todo cambió en febrero de este año cuando la División de Investigaciones Criminales de la oficina del sheriff “recibió nueva información sobre Michele Hundley Smith". Las autoridades decidieron seguir la pista que aparecía 24 años después de la desaparición y, finalmente, el viernes 20 de febrero dieron con su paradero.

Informaron que dos detectives lograron tener contacto con Michele y confirmaron su identidad, además que se encuentra bien y no enfrenta cargos penales. A pesar de esto, indicaron que el paradero de la mujer "permanecerá sin revelar", incluso a su familia, por petición de ella misma. Así las cosas, al verificar que Michele no corre ningún peligro, las autoridades notificaron a los familiares "que ella ha sido localizada e informados de esta solicitud también".

Finalmente, el comunicado concluye agradeciendo "a las numerosas agencias e investigadores que dedicaron tiempo sustancial, recursos y determinación inquebrantable a este caso a lo largo de los años. Su persistencia y compromiso finalmente llevaron a la localización de Michele Hundley Smith y es un testimonio de la dedicación de la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham y la División de Investigaciones Criminales".



¿Qué dijo la familia de la mujer desaparecida?

La familia de Michele Hundley Smith se encuentra confundida, según han indicado en entrevistas y redes sociales. Por una parte, están felices de saber que la mujer se encuentra con vida y sin ningún daño, pero desconsolados al enterarse que fue su decisión desaparecer y que después de 24 años no quiere tener contacto con ellos.

Barbara Byrd, prima de Michele, le confesó a WFMY que se siente aliviada de saber que su familiar sigue viva, "nada más importa ahora mismo", pero también reconoció tener muchas preguntas que, al parecer, se van a quedar sin resolver.

Por otro lado, Amanda, hija de la mujer, se desahogó en su cuenta de Facebook y defendió a su papá de rumores que existieron en el pasado señalándolo de haber acabado con la vida de su esposa. "Estoy eufórica, enojada, desconsolada, me siento destrozada. ¿Volveré a tener una relación con mi madre? La verdad es que no puedo responder a eso porque ni siquiera lo sé ... Todos tienen derecho a opinar, pero recuerden que mi padre ha demostrado su inocencia. Mi papá es un gran hombre. Tanto mi papá como mi mamá merecen que sus decisiones y sus sentimientos también sean respetados".

