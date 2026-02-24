¿Baja de El Mencho afectará el Mundial? Presidenta de México responde tras dura situación en el país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, capital de Jalisco (occidente), una de las sedes del país en el Mundial de Fútbol 2026 y que ha sido epicentro en estos últimos días de la violencia en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, considerado uno de los principales capos narcotraficantes del país y la región.

"Todas las garantías, ningún riesgo", dijo la mandataria mexicana en su conferencia diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un pueblo al sur de Guadalajara.

