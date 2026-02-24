En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DIANA OSPINA
ALIAS EL MENCHO
BANCOLOMBIA
WILLIE COLÓN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fiscal de Venezuela abre la puerta a acercamientos con la Fiscalía de EE. UU.: "Deberá ocurrir"

Fiscal de Venezuela abre la puerta a acercamientos con la Fiscalía de EE. UU.: "Deberá ocurrir"

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que podría haber acercamientos con la Fiscalía estadounidense en el marco de la cooperación penal internacional.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Fiscal de Venezuela abre la puerta a acercamientos con la Fiscalía de EE. UU.: "Deberá ocurrir"
Tarek William Saab, fiscal de Venezuela, y Pamela Bondi, fiscal de Estados Unidos.
Pedro Mattey/Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que podría haber acercamientos con la Fiscalía de Estados Unidos, tras la reanudación de relaciones bilaterales y las visitas de funcionarios estadounidenses al país suramericano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Mujer desaparecida por 24 años
    Michele Hundley Smith desapareció a los 38 años y fue hallada a los 62 -
    Fotos: Facebook
    MUNDO

    Mujer que desapareció en Navidad de 2001 fue encontrada con vida 24 años después

  2. Interceptan a tercer petrolero en el Índico que habría salido del Caribe
    Departamento de Guerra de EE. UU.
    MUNDO

    EE. UU. intercepta tercer petrolero en Índico: habría falseado coordenadas para burlar a autoridades

"Yo me imagino que eso deberá ocurrir", respondió Saab durante una entrevista en el programa 'A Pulso', del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al ser consultado sobre un posible acercamiento con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi. (Le puede interesar: Régimen de Venezuela pide a Estados Unidos ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro y su esposa).

"Pudiera ocurrir, yo no estoy vaticinando nada (...), pero dentro de la mesa de negociaciones debiera haber cooperación penal internacional, cooperación económica, cooperación diplomática", apuntó el titular del Ministerio Público. Saab indicó que "llegará el momento" de coordinaciones internacionales en materia de "cooperación penal".

"Nosotros tenemos una dirección general de cooperación penal internacional que ha tenido resultados sumamente positivos, correctos, entre todas las naciones con las cuales Venezuela tiene relaciones", aseguró el fiscal general. En este contexto, aclaró que hasta ahora todas las acciones de acercamiento con Estados Unidos han ocurrido "en la esfera del Poder Ejecutivo".

Publicidad

"Ahorita lo que existe son relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, para buscar reconstruir décadas de fricciones, que particularmente le han hecho un daño muy grande al pueblo de Venezuela", respondió al ser preguntado sobre un posible "tutelaje" de Estados Unidos sobre el Gobierno encargado. (Lea: Esposa de Alex Saab fue retirada del cargo que ocupaba en gobierno de Venezuela).

Venezuela y Estados Unidos han tenido acercamientos desde que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, asumió las funciones del Ejecutivo luego de que el país norteamericano capturara el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores. Desde entonces, ha restablecido contactos con Estados Unidos, dirigidos principalmente a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Publicidad

Asimismo, Rodríguez ha recibido visitas en Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a la encargada de negocios Laura Dogu; al secretario de Energía, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo; y al jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y terrorismo en la región.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Crisis en Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad