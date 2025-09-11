En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Eurocámara declara Cartel de los Soles, "dirigido por Maduro y narcos colombianos", grupo terrorista

Eurocámara declara Cartel de los Soles, “dirigido por Maduro y narcos colombianos”, grupo terrorista

“El mundo y Europa no pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo los pueblos de Venezuela y de Colombia”, dijo la eurodiputada Alma Escurra al pedir incluir al cartel en la lista, junto al Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:52 a. m.
Cartel de los Soles, "dirigido por Maduro y narcos colombianos", es grupo terrorista: Eurocámara
