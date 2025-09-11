En vivo
MUNDO  / Maduro activa en Venezuela el "Plan Independencia 200" desde sus costas y la frontera con Colombia

Maduro activa en Venezuela el "Plan Independencia 200" desde sus costas y la frontera con Colombia

El líder chavista anunció la puesta en marcha de la estrategia militar en "284 frentes de batalla" para, según dijo, garantizar "la independencia y la paz" de su país.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 11, 2025 07:59 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro.
AFP

