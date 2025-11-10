En vivo
MUNDO  / Extraño fenómeno cubrirá gran parte de Estados Unidos con nieve intensa y temperaturas bajo cero

Extraño fenómeno cubrirá gran parte de Estados Unidos con nieve intensa y temperaturas bajo cero

Los pronósticos de las autoridades en Estados Unidos advierten que Chicago podría vivir una de las nevadas más intensas en noviembre en más de un siglo. Vea de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de nov, 2025
Extraño fenómeno en Estados Unidos
La nevada forma parte de una masa de aire ártico que avanza sobre los dos tercios orientales de Estados Unidos. -
