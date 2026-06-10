Fiesta de 15 años terminó en intoxicación por presunto alcohol adulterado: 4 personas murieron

Lo que debía ser una noche de celebración para una familia en Guanajuato, México, terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Puerto de Valle, en el municipio de Salamanca. Una fiesta de quince años terminó en una intoxicación masiva que ya deja cuatro personas fallecidas y decenas de afectados, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el origen de las bebidas presuntamente adulteradas consumidas durante el evento.



De acuerdo con información difundida por medios méxicanos, los hechos ocurrieron durante una celebración realizada el sábado 6 de junio en una bodega improvisada de la comunidad de Puerto de Valle. La reunión transcurrió con normalidad y congregó a familiares, amigos e invitados que compartieron alimentos y bebidas alcohólicas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, horas después de concluida la fiesta comenzaron a aparecer los primeros síntomas entre varios asistentes.



¿Cuáles fueron los síntomas?

Según los reportes, las autoridades fueron alertadas al día siguiente, cuando varias personas comenzaron a presentar problemas de salud.

Inicialmente, los afectados reportaron malestar general y fuertes dolores de cabeza. Con el paso de las horas, las complicaciones se agravaron y aparecieron síntomas como visión borrosa, vómito, hipotermia y somnolencia profunda.



Los pacientes comenzaron a llegar a distintos centros médicos durante la madrugada y la mañana del domingo, mientras las autoridades intentaban establecer el origen de la emergencia sanitaria.



La cifra de víctimas mortales aumentó con el paso de los días. Las autoridades confirmaron inicialmente la muerte de dos personas, de 39 y 28 años de edad, quienes fallecieron durante el traslado a una unidad médica.

Publicidad

Posteriormente se confirmó el fallecimiento de otras dos personas, elevando el saldo a cuatro muertos. Según la información divulgada por el medio N+, entre las víctimas mortales se encuentran familiares directos de la festejada, incluido su padre y un primo.

Mientras tanto, la quinceañera permanece hospitalizada en estado delicado, según el reporte citado por el medio.

Publicidad

La intoxicación también dejó decenas de personas afectadas que han requerido atención médica en hospitales de Salamanca, Celaya e Irapuato.



Sospechas sobre tequila presuntamente adulterado

Las primeras líneas de investigación apuntan al consumo de bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas durante la celebración.

De acuerdo con testimonios recogidos por las autoridades y citados por N+, algunos invitados señalaron que las botellas de tequila habrían sido adquiridas en la Central de Abasto de León, Guanajuato.

Además, indicaron que los envases no contaban con sellos emitidos por la Cofepris ni con otros elementos que permitieran verificar la calidad o procedencia del producto.

Las autoridades buscan establecer con precisión qué sustancia pudo haber provocado la intoxicación y cómo llegó a manos de los asistentes.



Llamado a evitar la compra de licor de procedencia dudosa

Tras la tragedia, la Asociación de Bares y Cantinas de Salamanca manifestó su preocupación por lo ocurrido.

Publicidad

Según declaraciones recogidas por el periódico Correo de Guanajuato, el presidente del gremio, José Jorge Jiménez Gómez, señaló que los establecimientos formales cuentan con controles para garantizar la procedencia de las bebidas alcohólicas que comercializan.

El representante explicó que los negocios afiliados adquieren sus productos únicamente mediante proveedores autorizados, quienes emiten facturas y permiten rastrear el origen de cada bebida.

Publicidad

Asimismo, recordó que estos establecimientos son objeto de inspecciones periódicas por parte de la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes.

Jiménez Gómez también hizo un llamado a los consumidores para evitar la compra de bebidas alcohólicas en lugares no establecidos o a precios significativamente inferiores a los del mercado, ya que estas situaciones pueden representar señales de alerta sobre posibles adulteraciones.

Además, recomendó verificar que las botellas cuenten con sellos y empaques originales sin alteraciones visibles.

Mientras familiares y comunidades afectadas exigen justicia por las muertes registradas tras la celebración, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el origen de las bebidas presuntamente adulteradas.

Publicidad

El caso ha generado preocupación en Salamanca y otras zonas de Guanajuato debido al elevado número de afectados y a las consecuencias que dejó una celebración familiar que terminó marcada por el luto.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co