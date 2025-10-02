En vivo
Flotilla que lleva ayuda a Gaza desconoce paradero de 443 tripulantes tras intercepción de Israel

El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada la operación de intercepción de la Global Sumud Flotilla. Entre los detenidos hay dos colombianas y ciudadanos de más de una docena de países. Equipo jurídico de la Flotilla está preocupado por la salud de los activistas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 2 de oct, 2025
Así quedó registrada la captura de Israel a navegantes de la flotilla Global Sumud: hay colombianos

