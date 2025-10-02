Israel anuncia qué pasará con activistas detenidos en barcos de la flotilla por Gaza que interceptó

Israel anunció este jueves que deportará a Europa a los activistas propalestinos de una flotilla de ayuda dirigida a Gaza, tras interceptar varios de sus barcos en el Mediterráneo. La flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos y algunos colombianos.

La Marina israelí comenzó este miércoles a interceptar los barcos de la flotilla luego de advertirles que no entraran en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza, un territorio que sufre una hambruna en medio de la ofensiva militar de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023. Para este jueves, unos 30 barcos de la flotilla habían sido interceptados, según el sistema de rastreo del movimiento propalestino.

Israel anunció este jueves que deportará a Europa a todos los activistas de la flotilla, a la que se refirió como "Hamás-Sumud", cuando lleguen a un puerto israelí, según un comunicado de su cancillería. "Los pasajeros están a salvo y con buena salud", agregó la cancillería en X, junto a fotos de la activista sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.



El portavoz del movimiento pro Gaza, Saif Abukeshek, afirmó que los buques no interceptados están decididos a continuar. "Están decididos, están motivados, y hacen todo lo que está a su alcance para romper el cerco" israelí en Gaza, afirmó.

Según la página de rastreo de la propia misión, que alertó en declaraciones a EFE de pérdidas discontinuas de la señal de los radares, casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla han sido interceptados o "aparentemente interceptados". La última actualización del rastreador a las 4:27 a.m. hora Colombia de este jueves refleja cuatro barcos en navegación, los dos de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que según la señal se dirigen hacia el puerto chipriota de Limasol, el 'Marinette' y 'Mikeno', que se encontraba esta mañana a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales controladas por Israel.

Sin embargo, la portavoz italiana de Flotilla, María Elena Deeia, aseguró a EFE que solo el Marinette sigue sin ser interceptado porque viajaba a distancia y el Fair Lady - que aparecen como aparentemente interceptado en la página de rastreo- comunicó que el Ejército israelí se le estaba aproximando. Otro portavoz de la flotilla Sumud, la misión marítima más cerca de Gaza de las dos que hay en el mar -también navega la Flotilla de la Libertad a la altura de Chipre con nueve embarcaciones- dijo a EFE que están registrando pérdidas de las señales de los radares por interrupciones en la comunicación.

Desde la operación de intercepción, Israel ha abordado dos de los mayores buques, el Alma y el Sirius, donde viajaba la exalcaldesa Ada Colau, entre otros.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que este jueves se habrá completado el traslado al puerto israelí Ashdod de 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados y que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid. Entre los detenidos por la Armada israelí, se encuentran al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadunidenses Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades.

Los reclamos de España y América Latina

La noticia de la interceptación de los barcos de la flotilla generó preocupación internacional, sobre todo en los países de origen de los activistas. España convocó este jueves a la encargada de negocios de Israel en Madrid, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.

Unos 65 españoles participan en la flotilla, y el gobierno envió un barco para escoltar la misión de solidaridad con Gaza.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá, tras denunciar que dos colombianas fueron "detenidas" y exigir su "inmediata liberación". En México, la cancillería confirmó que Israel detuvo a tres de los siete mexicanos que participan en la flotilla, Carlos Pérez Osorio, Arlin Medrano y Sol González Eguía, y pidió "garantizar que sus derechos e integridad sean respetados.

Brasil condenó la interceptación militar israelí de la flotilla en la que viajaban 15 brasileños, entre ellos la diputada Luizianne Lins. "Pasa a ser responsabilidad de Israel la seguridad de las personas detenidas", dijo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicado de la cancillería.

En tanto, el movimiento islamista Hamás condenó la interceptación de la flotilla como un "crimen de piratería y terrorismo marítimo".

Tras su partida de España, la flotilla hizo una escala de 10 días en la costa de Túnez, donde los organizadores reportaron dos ataques con drones. También denunciaron que dos de sus barcos fueron sometidos a "maniobras de hostigamiento" por parte de Israel.

Global Sumud había prometido continuar con su esfuerzo por romper el cerco israelí y entregar la ayuda a Gaza, pese a lo que llamó tácticas de "intimidación" del ejército israelí. El movimiento dijo en X que permanecía "vigilante al ingresar a la zona donde flotillas previas fueron interceptadas o atacadas". Israel bloqueó campañas similares con flotillas en junio y julio.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP y EFE