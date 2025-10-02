En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Israel anuncia qué pasará con activistas detenidos en barcos de la flotilla por Gaza que interceptó

Israel anuncia qué pasará con activistas detenidos en barcos de la flotilla por Gaza que interceptó

La Marina israelí comenzó este miércoles a interceptar los barcos luego de advertirles que no entraran en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza. Los buques no interceptados están decididos a continuar.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Activistas detenidos en barcos de la flotilla por Gaza.
Activistas detenidos en barcos de la flotilla por Gaza.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad