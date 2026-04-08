J Balvin reveló que no le gustaría que su hijo Río sea cantante: “Es la carrera con más dolor”

El cantante colombiano J Balvin sorprendió al revelar en medio de una entrevista que no le gustaría que su hijo Río se convirtiera en cantante. José, nombre de pila del artista, ha logrado mantener en privado el rostro y gran parte de su vida como padre junto a su novia Valentina Ferrer; sin embargo, algunas ocurrencias del pequeño Río han quedado registradas en redes sociales emocionando a sus seguidores.

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Una de las más recientes está registrada en la canción 'Tonto', de Balvin y Ryan Castro, en la que la voz de Río suena en los primeros segundos presentando el tema musical, los artistas y sentenciando que "no se puede decir groserías". Es por esto que algunas personas se preguntan si, desde ahora, el niño ya está demostrando su interés por seguir los pasos de su padre y convertirse en un cantante en unos años.

Sin embargo, cuando a J Balvin le plantearon esa posibilidad en medio de una entrevista con la emisora Mix Radio, el paisa fue muy honesto al asegurar que no desearía que su hijo siga sus pasos.



¿Por qué J Balvin no quiere que Río sea cantante?

A pesar de que J Balvin reconoce los logros y alegrías que su trabajo como artista le dan cada día, señaló en la entrevista que su profesión requiere bastantes sacrificios por los que no le gustaría que pasara su hijo. Balvin detalló que la fama no solo genera grandes oportunidades, sino también exigencias y críticas por parte del público.



"No me gustaría porque no hay una carrera más difícil, con más dolores de cabeza, con más sufrimiento, con más dolor, con dolores emocionales, con frustraciones, todo eso no está hecho pa’ todo el mundo", aseguró el cantante.



Balvin recordó que a raíz de situaciones desencadenadas por el estrés emocional al que se veía sometido, tuvo que buscar ayuda profesional para enfrentar una dura batalla contra la depresión y trabajar en su salud mental. A lo largo de ese recorrido, aseguró que muchos de los profesionales a los que acudió le comentaron que la industria musical solía ser un desgaste emocional para quienes estaban dentro de ella.

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"Lo he hablado con miles de personas, con miles de psicólogos, y es una de las carreras que tiene más presión. Obviamente, hay unas carreras como en el ejército y esas cosas, pero la música es complicada, no es para todos”, insistió el artista colombiano.

Recordando sus experiencias personales, J Balvin indicó que 2pensé muchas veces en renunciar, muchas veces, desde que empecé", pero también recalcó que "una cosa es pensar en rendirse y otra es rendirse". A pesar de los baches que ha encontrado en su camino, el paisa se ha convertido en uno de los más grandes exponentes del género urbano a nivel mundial llegando a escenarios en países que nunca antes había imaginado.

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El cantante concluyó su reflexión diciendo que "uno muchas veces se quiere quitar, y más que todo en este momento de mi vida que ya he hecho varias cosas, pero es el amor por la música que yo tengo que es más fuerte, pero uno se pone a dudar si debería estar haciendo conciertos o estar con el niño dando vueltas por ahí”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co