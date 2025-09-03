Publicidad

Fuerte temblor de magnitud 5,5 sacudió Ecuador este miércoles, 3 de septiembre de 2025

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una profundidad de 175 km. Ecuador está ubicado en el Cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicamente más activas del planeta.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:27 a. m.
Temblor en Ecuador
Fuerte temblor en Ecuador hoy -
Servicio Geológico Colombiano