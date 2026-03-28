Primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos: “Estamos bien"

El líder venezolano capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro, afirmó encontrarse “bien” en un mensaje divulgado este sábado en redes sociales, el primero desde su captura y traslado al país norteamericano, donde enfrenta un proceso judicial por narcotráfico.



Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar realizada el 3 de enero, que incluyó bombardeos sobre Caracas.

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Actualmente permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores —también detenida durante esa operación— en una prisión de máxima seguridad ubicada en Brooklyn.



¿Qué dijo Nicolás Maduro desde la cárcel?

“Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, escribió Maduro en la antesala de la Semana Santa, una fecha de especial relevancia espiritual para este país de mayoría católica.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones”, agregó. “Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente”.



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Las condiciones en las que se encuentra Nicolás Maduro en la cárcel

De acuerdo con información conocida, Maduro se encuentra aislado en una celda sin acceso a internet ni a prensa escrita, con permiso para salir al patio una hora diaria. Una fuente cercana al exmandatario indicó a la AFP que se le autoriza comunicarse telefónicamente con sus familiares y abogados por un máximo de 15 minutos.

No se ha establecido con certeza si el mensaje fue dictado por Maduro a su equipo o si únicamente avaló su contenido, aunque el texto aparece firmado conjuntamente con Flores.

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El gobernante depuesto compareció el jueves, junto con su esposa, ante un tribunal federal de Nueva York, instancia en la cual el juez negó una solicitud de la defensa para desestimar los cargos en su contra.

El mensaje fue difundido a través de X y la plataforma de mensajería Telegram, canales en los que hasta ahora solo se publicaba un conteo diario de los días transcurridos desde lo que su entorno denomina “secuestro”.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, ha asegurado en actos públicos que su padre se encuentra bien, tranquilo e incluso realizando ejercicios físicos en prisión.

Por el momento, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de manera interina tras la caída de Maduro, no ha replicado ni comentado el mensaje, al igual que la mayoría de los ministros del actual gobierno.

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Rodríguez gobierna bajo una fuerte presión de Donald Trump y ha dado un giro en su política para acercarse a Washington. En casi tres meses, además, ha desmontado buena parte de la estructura del gobierno anterior.

La mandataria tampoco ha hecho referencia al juicio en Nueva York durante sus más recientes apariciones televisivas. Únicamente el viernes pidió una oración por Maduro y Flores durante un acto con líderes evangélicos, un sector cercano al gobernante derrocado.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP