Revelan causa de muerte de hombre que se montó a montaña rusa en EE. UU. y bajó sin vida: detalles

Un hombre murió este miércoles 17 de septiembre después de perder el conocimiento tras montar la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal Orlando, Estados Unidos, inaugurado este año. Según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, el visitante, de unos 30 años, fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

(En contexto: Hombre murió de forma repentina tras montar montaña rusa en el parque de Universal 'Epic Universe').

El hecho ocurrió exactamente en el parque Epic Universe, que abrió el pasado 22 de mayo de 2025, el miércoles en horas de las noche y la víctima fue reconocido como un huésped del complejo. Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista.



Se detalló que el fallecido perdió el conocimiento al bajar de la atracción y no pudo ser reanimado. Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.



¿Cuál fue la causa de la muerte? Esto dicen forenses

La oficina forense del condado Orange (Florida) reveló que "múltiples lesiones por impacto contundente" causaron la muerte del hombre tras montar la montaña rusa. De igual forma, se dio a conocer que su familia ha identificado al joven como Kevin Rodríguez Zavala.

La víctima, de 32 años, perdió el conocimiento el miércoles pasado después de montar la atracción del nuevo parque de Universal, cerca de Orlando, y no pudo ser reanimada. Joshua Stephany, jefe de la Oficina del Médico Forense del condado de Orange, declaró tras la autopsia que la causa del fallecimiento fueron "múltiples lesiones por impacto contundente" y lo clasificó como un "accidente".

La familia de Rodríguez Zavala, que inició una recolección de fondos para el funeral en GoFundMe, señaló en esa plataforma que su pariente perdió trágicamente la vida "en un accidente inesperado". En la petición comparte varias fotos de Rodríguez Zavala en silla de ruedas.

"Era el tipo de persona que siempre encontraba tiempo para escuchar, ofrecer consejos atentos y levantar a los demás, incluso cuando enfrentaba sus propios desafíos", detalla su familia.

La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe. Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo.

Universal Orlando Resort calificó lo ocurrido como un "evento trágico" y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. "Universal está cooperando con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange tras el trágico suceso que afectó a un visitante de Epic Universe el miércoles por la noche", declaró la empresa en el documento en el que indican que la persona "fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente. Estamos devastados por este suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Nos comprometemos plenamente a cooperar con la investigación en curso", precisó un portavoz de Universal a través de un comunicado.

Desde su inauguración, medios locales han reportado incidentes dentro de sus instalaciones que incluyen el caso de un hombre de 63 años con una afección preexistente, quien experimentó mareos y un estado alterado de consciencia; el otro es una mujer de 47 años con una afección preexistente, que también experimentó una alteración visual y entumecimiento tras subir a la montaña rusa Stardust Racers y, finalmente, un hombre de 32 años que sintió dolor en el pecho tras subir a la atracción Hiccup's Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

*Con información de EFE

