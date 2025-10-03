En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hablan hermanas de colombiana detenida en México por caso de B King y Regio Clown: aclaran qué pasó

Hablan hermanas de colombiana detenida en México por caso de B King y Regio Clown: aclaran qué pasó

Las familiares de una de las seis personas detenidas, cuatro colombianos y dos mexicanos, por el homicidio de los dos artistas en México se pronunciaron. Denunciaron que se trataría de un "falso positivo".

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Seis personas, entre estos cuatro colombianos y dos mexicanos, fueron detenidos en Tepetlaoxtoc, México
Seis personas, entre estos cuatro colombianos y dos mexicanos, fueron detenidos en Tepetlaoxtoc, México
Captura de Poder Informativo / Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad