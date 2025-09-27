¿Por qué Angie Miller, quien fue detenida por caso B King y Regio Clown, fue dejada en libertad?

Luego de que se creyera que había sido secuestrada y tras su detención en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la actriz venezolana de cine para adultos Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, fue dejada en libertad. Esta mujer había sido detenida por presuntamente haber participado en el doble homicidio de los cantantes colombianos B King y Regio Clown.

En un principio, las autoridades mexicanas publicaron una ficha de búsqueda de personas desaparecida y habían dicho que la mujer se desapareció el 23 de septiembre, justo un día después de que se anunciara que se habían encontrado dos cuerpos sin vida en la localidad de Cocotitlán y los cadáveres respondían a Bayron Sánchez (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Versiones de un allegado a Torrini señalaron que la mujer había salido de su casa ese 23 de septiembre, dejó a su hija con la niñera y desde entonces no se había vuelto a saber nada de ella.



Sin embargo, la Fiscalía de Ciudad de México, a través de un comunicado, anunció que la actriz no estaba desaparecida sino que había sido detenida: “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Angélica “N”, quien había sido reportada como desaparecida, fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, y puesta a disposición de la autoridad competente”.

Agregó la entidad que “la Fiscalía CDMX reitera su plena disposición de colaborar con la Fiscalía General de Justicia mexicana en la investigación relacionada con este caso, a fin de aportar los elementos necesarios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia”.

Horas después de que se supiera que la actriz venezolana había sido capturada por las autoridades mexicanas, se conoció que fue dejada en libre porque la Fiscalía de Ciudad de México la había llamado a declarar por el crimen de los artistas colombianos, pero no se encontraron en su testimonio razones suficientes para mantenerla privada de la libertad.



“Odio a México”: Angie Miller

Cuando se conoció el hallazgo sin vida de los dos músicos colombianos B King y Regio Clown, la actriz Angie Miller escribió desde sus redes sociales en donde mostró su indignación frente al hecho diciendo que odiaba al país centroamericano. En una historia escribió que “no puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con michos proyectos en puerta. En donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”. En otra historia dijo que “hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”.

Torrini publicó un video en donde se ve bailando junto a B King una canción del artista. En el mensaje del video decía: “Mi colombiano favorito”. Esa publicación en Instagram se llenó de mensajes de personas que señalaban a la actriz por el doble homicidio de los cantantes colombianos.

A esos señalamientos de los usuarios en redes, la mujer respondió: “El dolor de su pérdida nos deja fatal a todos los seres que lo queríamos. No sabemos qué pasó en realidad, pero respétennos que el dolor que sentimos es grande. Tanto sus familiares como amigos y su hermana. Dejen de suponer estupideces y respeten el dolor”.



¿Qué pasó con B King y Regio Clown?

B King y Regio Clown, artistas colombianos que viajaron a México para participar en eventos culturales, fueron vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 tras salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Ese mismo día, informaron que se reunirían con otras personas para almorzar, pero nunca regresaron. Las cámaras de seguridad los captaron abordando un vehículo Mercedes-Benz, y desde entonces se perdió todo contacto.

Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, con evidentes signos de tortura y acompañados de un narcomensaje que hacía referencia a la organización criminal La Familia Michoacana. No obstante, las investigaciones apuntan a que dicho mensaje fue fabricado, y los responsables del doble homicidio pertenecerían a la banda delictiva La Unión Tepito. Las autoridades de México y Colombia iniciaron una investigación conjunta.

El presidente Gustavo Petro solicitó apoyo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para esclarecer el crimen. Según el cónsul colombiano en Ciudad de México, los músicos habrían sido engañados para subir voluntariamente al vehículo que los condujo a su destino final. Regio Clown, reconocido DJ caleño, había expresado en mensajes previos que desconfiaba de su entorno, pero debía “hacer negocios”, lo que sugiere que el encuentro fue premeditado. Por su parte, B King había denunciado meses antes amenazas relacionadas con su expareja, la DJ Marcela Reyes, aunque hasta el momento no se ha confirmado un vínculo entre esos hechos y su asesinato.