Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Por qué Angie Miller, quien fue detenida por caso B King y Regio Clown, fue dejada en libertad?

¿Por qué Angie Miller, quien fue detenida por caso B King y Regio Clown, fue dejada en libertad?

Si bien en un principio se creyó que la actriz venezolana había sido secuestrada, las autoridades informaron que fue detenida para que diera declaración en torno al doble crimen.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de sept, 2025
Angie Miller habría sido la última persona en ver con vida a los cantantes -
