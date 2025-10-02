Revelan identidad de colombianos capturados por caso de B King y Regio Clown: familia hace denuncia

Desde el pasado miércoles 24 de septiembre, familiares de cuatro ciudadanos colombianos originarios del Valle del Cauca no han recibido información clara sobre su situación judicial en México. Tres de ellos nacieron en Cartago y el cuarto en Obando, al norte de la región. Durante varios días estuvieron desaparecidos hasta que sus allegados en Colombia supieron que habían sido detenidos por las autoridades mexicanas en un procedimiento realizado en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, en el Estado de México.

Los capturados fueron identificados como Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yónier Alexánder Mantilla Gómez y Samuel Leandro Quintero Ruiz, todos de Cartago, además de Juan Fernando Córdoba Rendón, oriundo de Obando. Junto a ellos también fueron arrestados los mexicanos Jorge de la Cruz Ireta y Luis Alberto Rojas Venado. Según versiones que llegaron a sus familias en Colombia, los cuatro vallecaucanos habrían sido vinculados con la investigación por los asesinatos de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y de Jorge Luis Herrera, reconocido como Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre, un día después de su desaparición. La Fiscalía de México informó oficialmente sobre este hallazgo el 22 de ese mes. Sin embargo, la entidad de investigación no ha emitido pronunciamientos sobre los motivos específicos de las capturas de los colombianos.

¿Cómo fueron capturados los colombianos? Familiares se pronuncian y hacen denuncia

Los familiares en Colombia han cuestionado la legalidad del procedimiento y aseguran que se presentaron inconsistencias. Sthefanía Zapata, hermana de Yuli Catherine, relató al medio local de Cartago, Valle, Poder Informativo, que ella habría sido detenida en un momento en el que simplemente regresaba a su casa tras realizar una diligencia en Migración en la Ciudad de México. “Mi hermana literalmente iba pasando a la hora equivocada en el lugar equivocado. El único crimen que cometió fue dirigirse a su casa, después de hacer una diligencia en Migración en la Ciudad de México”, señaló en ese medio.

La mujer también explicó que lograron reconocer la casa en la que se realizaron las capturas porque quedaba en inmediaciones donde vivía su familiar. En ese sitio, dijo, se encontraban estacionados dos vehículos: la camioneta en la que su hermana se movilizaba y una motocicleta. Se debe destacar que estos mismos automóviles se hallaron fuera de una residencia localizada la calle Cuauhtémoc, en la zona de Tepetlaoxtoc de Hidalgo. El medio Telediario México, en el programa C4 en Alerta, informó que, además, en ese lugar había sido encontrada escondida una segunda camioneta de marca Mercedes Benz que se asocia al traslado de las víctimas al lugar donde fueron asesinadas.

Zapata aseguró, por su parte, que cuando los agentes bajaron a su hermana de la camioneta argumentaron que el vehículo era robado y que, desde ese momento, no tuvieron más información. “Lo que sabemos en este momento es que les han dado varias órdenes de captura y aparecen como si los liberaran y los capturaran, o sea, hay muchas inconsistencias en el caso”, agregó la allegada de Yuli Catherine a ese mismo portal.

En sus declaraciones dio a conocer que Yuli Catherine tiene 42 años, trabajó durante 16 años como auxiliar de enfermería en un hospital de Cartago, y debido a su estado de salud dejó de ejercer. En México se dedicaba a las labores del hogar. Según explicó Sthefanía Zapata a Poder Informativo, al comienzo no aparecía registrada en los reportes de la Fiscalía mexicana. Tampoco figuraba el ciudadano mexicano Luis Alberto Rojas, por lo cual tuvieron que pedir ayuda al consulado colombiano para localizarla. “Los otros cuatro hombres sí fueron registrados, pero era como si los liberaran y en 40 minutos se hubieran trasladado a un lugar donde ellos se quedaban realmente a dos horas y los hubieran vuelto a capturar. O sea, nosotros no sabemos nada, no sabemos por qué delito los quieren juzgar realmente, porque no les han dado su carpeta”, declaró.

Zapata compartió la respuesta del Consulado en la que se detalló que ya se solicitó "oficialmente el apoyo a la Fiscalía General del Estado de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República para la búsqueda y localización de la señora Yuli Catherine Felicidad Zapata". La entidad resaltó que si "efectivamente está detenida, está detención debía responder a una orden de aprehensión o a una detención en flagrancia, en ambos casos, la Fiscalía tiene la obligación de notificar la detención a este Consulado General, pero de acuerdo a nuestra base de datos, no hemos recibida dicha notificación. La Fiscalía, en caso de continuar con la investigación debe presentar a su hermana con un juez de control (juez de legalidad) donde se llevará a cabo una primera audiencia y resulta indispensable que ustedes cuenten con un abogado especialista en materia penal que la represente legalmente".

En sus declaraciones, la familia pidió que se investigue a fondo y se esclarezca lo sucedido, al insistir en que ninguno de ellos estaba cometiendo un delito. “Nosotros pedimos que por favor hagan las debidas investigaciones y se den cuenta y se pueda esclarecer que mi hermana y estas personas no estaban cometiendo ningún delito porque ni siquiera estaban laborando a la hora que se los llevan”, expresó Zapata a Poder Informativo, donde manifestó que los connacionales estarían recluidos en El Cerezo, en Texcoco y afirmó no entender por qué lo estarían vinculando con el crimen de los artistas.

Ingrid Zapata Villa, también hermana de Yuli Catherine, declaró a W Radio que la detención de ella fue “un falso positivo”. Aseguró que ninguna de las dos tenía relación con B-King o Regio Clown, ni tampoco con personas cercanas a ellos. “Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Mi hermana se dirigía hacia su casa, pero pasó a la hora equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No hay ningún lazo con ellos”, manifestó en esa emisora.

Ingrid reiteró que Yuli se dedicaba al hogar, aunque en Colombia había trabajado como auxiliar de enfermería. Contó que lleva seis años residiendo en México, mientras que ella misma llegó al país hace dos años. Según detalló a W Radio, su hermana fue detenida cuando conducía su camioneta y agentes de la Fiscalía mexicana le informaron que era un vehículo robado. Varias personas de nacionalidad colombiana que presenciaron lo sucedido intentaron intervenir para ayudarla y también fueron capturadas.

La hermana reveló que Yuli solo pudo hablar con un abogado el miércoles 1 de octubre y le informó que se encontraba recluida en Molino de Flores, en Texcoco. Se espera que asista a una audiencia ante un juez. Ingrid añadió que la reportó como desaparecida el 26 de septiembre porque desde días antes no tenía noticias de ella. “Les han vulnerado sus derechos, no sabemos qué cargos les van a imputar”, señaló en esa emisora.

De acuerdo con Blu Radio, las familias de los otros colombianos no conocen su paradero. Katterine Correa Rendón, hermana de Juan Fernando Córdoba Rendón, indicó a la emisora que se enteró que el hombre: "está con las otras personas en un reclusorio en El Cerezo, en Texcoco. No sabemos por qué dicen que está relacionado con la muerte del cantante y el DJ. Lo único que nos han dicho es que la camioneta y una motocicleta donde ellos trabajaban y se movilizaban fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero eso no tiene relación” El proceso se desarrolla en paralelo a la investigación por el asesinato de Bayron Sánchez y Jorge Herrera. En este caso, se han producido varios avances. Las autoridades localizaron en Tepetlaoxtoc un predio vinculado al crimen donde hallaron la camioneta Mercedes Benz en la que, según las indagaciones, los artistas fueron trasladados tras su desaparición en la Ciudad de México. El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes del interior de la propiedad y precisó que había sido asegurada tres años atrás por otro homicidio.

La Fiscalía del Estado de México indicó en el reporte difundido que en ese lugar también se encontraban una camioneta Volkswagen y una motocicleta. La distancia con Cocotitlán, donde aparecieron los cuerpos, es de alrededor de hora y media en automóvil. Según publicó El Universal de México, los investigadores sostienen que allí habrían llevado a las víctimas antes de ser asesinadas. Los últimos mensajes de Regio Clown con su pareja, revelados por medios mexicanos, muestran que se encontraba con personas identificadas como “Mariano” y “el comandante”, y que expresaba desconfianza al decir “no confío en nadie, pero hay que hacer negocios”.

