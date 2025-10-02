En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan identidad de colombianos capturados por caso de B King y Regio Clown: familia hace denuncia

Revelan identidad de colombianos capturados por caso de B King y Regio Clown: familia hace denuncia

Seis personas, entre estos cuatro colombianos y dos mexicanos, fueron detenidos en Tepetlaoxtoc, México, por presunta relación con el homicidio de los dos artistas. Sus familias se pronunciaron por el hecho.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Caso B King y Regio Clown: lujos que había en casa donde encontraron Mercedes en que se los llevaron
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad