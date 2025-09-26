La última publicación de Angie Miller antes de desaparecer: habló de B King y dijo "odio a México"

Se debe destacar que los mensajes continuaron los días previos al hallazgo de los cuerpos. El 22 y 23 de septiembre, en sus historias de Instagram, Miller compartió varios clips en los que se veía con B King. “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió en uno de esos mensajes. En otro, lo recordó como “el recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria. Te voy a querer siempre, Byron”.

La madrugada del 22 de septiembre subió un video en el que aparecía acostada junto al cantante, al que acompañó con la frase “Mi King”. También escribió: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”, junto a un emoji de corazón roto. El vínculo de Angie Miller con B King había sido confirmado en agosto, cuando el artista la presentó públicamente como su pareja.

¿Qué se sabe de la desaparición de Angie Miller? Detalles del caso

El periodista Alex Rodríguez, de Univisión, aseguró el jueves 25 de septiembre que fuentes cercanas a la mujer le confirmaron que ese día salió de su vivienda en la colonia del Valle alrededor de las 7 de la noche y dejó a su hija de dos años al cuidado de una niñera. “Dejó a su niña de dos años sola luego de salir de su casa. Salió a las 7 p.m. de su casa en colonia del Valle en Ciudad de México y dejó a su hija de dos años con la nana”, dijo Rodríguez. Según la versión que presentó, Miller había comentado que debía atender un asunto laboral relacionado con su profesión, pero después nadie volvió a tener contacto con ella.

Desaparición de Angie Miller FISCALÍA DEL ESTADO DE MÉXICO / PANTALLAZO DE @alexrodrigueztv

Rodríguez también señaló que las personas más cercanas a B King tienen temor de denunciar de manera formal lo ocurrido. “El mánager de la joven está desesperado y tiene miedo a hablar y denunciar esta desaparición porque detrás hay amenazas de algún tipo de grupo criminal”, afirmó el comunicador, quien mostró conversaciones de conocidos que intentaron comunicarse sin éxito con la modelo.

Se debe destacar que el asesinato de los músicos colombianos fue atribuido preliminarmente al grupo delictivo La Familia Michoacana. Ambos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco y, seis días después, el 22 de septiembre, sus cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, con un mensaje que las autoridades vinculan a esa organización.

Los familiares de B King reconocieron el cuerpo en diligencias judiciales, mientras que la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por homicidio. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que ya se notificó a la Cancillería de Colombia y aseguró que la indagación será “exhaustiva”.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.