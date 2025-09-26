La última publicación de Angie Miller antes de desaparecer: habló de B King y dijo "odio a México"

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El rastro de Angie Miller, modelo venezolana y presunta pareja del cantante colombiano B King, se perdió el pasado miércoles 23 de septiembre en Ciudad de México. Desde ese día, no se sabe nada de ella o de su paradero. Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado de México emitió este viernes 26 de septiembre un cartel de búsqueda con su nombre real, Angélica Yetsey Torrini León, y pidió la colaboración ciudadana para ubicarla. Su desaparición ocurrió el día siguiente que se confirmara el hallazgo de los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, en el Estado de México.
La ficha de la Fiscalía indica que la mujer fue vista por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, a unos 10 kilómetros del gimnasio en Polanco donde los dos músicos fueron vistos por última vez antes de desaparecer. El documento precisa que tiene 29 años, mide 1.60 metros, presenta una cicatriz de cesárea y varios tatuajes visibles: el nombre “Mia” en el pecho, una carta de corazón y una enredadera en el brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja derecha, una fecha en el antebrazo derecho y un corazón en la muñeca. Se destacó que, por ahora, no se conoce qué vestimenta llevaba el día de su desaparición.
La Fiscalía puso a disposición el número (+52) 55 5484 0430, además de los canales en línea, para recibir información sobre su paradero. En la ficha de búsqueda también se incluyeron varias fotografías recientes de la mujer para facilitar su identificación.
Antes de desaparecer, Angie Miller había expresado abiertamente en redes sociales su dolor por lo sucedido con B King. De hecho, la última publicación fija en su cuenta de Instagram tuvo que ver con el caso de desaparición de ambos artistas y fue realizada hace cinco días, el domingo 21 de septiembre, cuando seguían perdidos. En este post incluyó una fotografía de B King junto a un mensaje: “Que tu música te traiga con bien. @bkingoficial @regioclownn”.
Ver esta publicación en Instagram" target="_blank" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" type="text/html" data-cms-ai="0">
Ver esta publicación en Instagram
Publicidad
Anterior a esta, el 17 de septiembre, un día después de que se reportara la desaparición de los músicos a las autoridades mexicanas, la modelo también escribió: “Necesito su apoyo para traer a casa a @bkingoficial y @regioclownn! Su manager y amigo @camilomanagerr estará al pendiente de cualquier noticia que tengan! Hagamos que nuestros amigos regresen a casa”. En esa ocasión compartió una foto de la última presentación de B King en México el 14 de septiembre, acompañada con un mensaje en el que daba más detalles y destacaba que desde el 16 de septiembre, sobre las 4 de la tarde, se dejó de conocer el paradero del artista: "Necesitamos de su apoyo para que aparezcan sanos y con vida, por favor una cadena de oraciones! Y que se haga justicia divina!"
Se debe destacar que la mujer ya había compartido publicaciones junto al cantante desde el 11 de septiembre. En esa fecha difundió un video bailando junto a B-King al ritmo de la canción ‘Como yo’, estrenada por el artista tres semanas antes. En esa publicación se leía: “Mi colombiano favorito”, a lo que Sánchez respondió: “Baby, qué energía. Vida eterna”.
Publicidad
El día siguiente, el 12 de septiembre, compartió un video en su cuenta que fue publicado por Regio Clown. En este se le muestra junto a los dos artistas, el mánager de Sánchez, identificado como Juan Camilo Gallego, y otro cantante que tiene por nombre Rogelio Mastracci. El último emitió un pronunciamiento sobre el caso en su cuenta de Instagram en el que pidió a los medios no buscarlo, ya que no se pronunciaría al respecto.
Ver esta publicación en Instagram" target="_blank" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" type="text/html" data-cms-ai="0">
Ver esta publicación en Instagram
Se debe destacar que los mensajes continuaron los días previos al hallazgo de los cuerpos. El 22 y 23 de septiembre, en sus historias de Instagram, Miller compartió varios clips en los que se veía con B King. “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió en uno de esos mensajes. En otro, lo recordó como “el recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria. Te voy a querer siempre, Byron”.
Publicidad
La madrugada del 22 de septiembre subió un video en el que aparecía acostada junto al cantante, al que acompañó con la frase “Mi King”. También escribió: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”, junto a un emoji de corazón roto. El vínculo de Angie Miller con B King había sido confirmado en agosto, cuando el artista la presentó públicamente como su pareja.
Publicidad
El periodista Alex Rodríguez, de Univisión, aseguró el jueves 25 de septiembre que fuentes cercanas a la mujer le confirmaron que ese día salió de su vivienda en la colonia del Valle alrededor de las 7 de la noche y dejó a su hija de dos años al cuidado de una niñera. “Dejó a su niña de dos años sola luego de salir de su casa. Salió a las 7 p.m. de su casa en colonia del Valle en Ciudad de México y dejó a su hija de dos años con la nana”, dijo Rodríguez. Según la versión que presentó, Miller había comentado que debía atender un asunto laboral relacionado con su profesión, pero después nadie volvió a tener contacto con ella.
Rodríguez también señaló que las personas más cercanas a B King tienen temor de denunciar de manera formal lo ocurrido. “El mánager de la joven está desesperado y tiene miedo a hablar y denunciar esta desaparición porque detrás hay amenazas de algún tipo de grupo criminal”, afirmó el comunicador, quien mostró conversaciones de conocidos que intentaron comunicarse sin éxito con la modelo.
Se debe destacar que el asesinato de los músicos colombianos fue atribuido preliminarmente al grupo delictivo La Familia Michoacana. Ambos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco y, seis días después, el 22 de septiembre, sus cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, con un mensaje que las autoridades vinculan a esa organización.
Publicidad
Los familiares de B King reconocieron el cuerpo en diligencias judiciales, mientras que la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por homicidio. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que ya se notificó a la Cancillería de Colombia y aseguró que la indagación será “exhaustiva”.
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.