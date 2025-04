Hija de Rubby Pérez: “Él no se dio cuenta” cuando el techo cayó porque tenía los ojos cerrados

Zulinka Pérez iba a cantar el día que su padre Rubby Pérez falleció. No lo hizo porque estaba recién operada y el artista decidió remplazarla en el escenario de la discoteca Jet Set, donde él y más de 200 personas fallecieron al desplomarse el techo del recinto. Ella habló con Noticias Caracol sobre el difícil momento que atraviesa su familia y contó detalles inéditos de ese día.

“Fue como una explosión”

La voz del merengue había decidido adelantar su presentación, que iba a ser el 14 de abril, porque quería viajar a Houston, en Estados Unidos, para verse con su novia. “Ya mi mamá murió y no la vamos a regresar, él decidió darse la oportunidad y tener su pareja. Es una muchacha muy bonita y muy buena persona, y él decidió irse para donde ella. Me dice ‘mami, cambié la fecha, me voy para donde Lady, me voy el 8 a Houston y voy a estar unos días con ella allá. Necesito estar tranquilo’. Pensé chévere, no pensaba que iba a cambiar la fecha, pero chévere”, relató Zulinka.

La cantante recordó que el pasado 7 de abril, Rubby Pérez se levantó temprano y se fue a su finca, que quedaba a dos horas de la casa, a las seis de la mañana. “Él fue y regresó a media tarde, yo le preparé su comida. Se la comió como siempre, porque yo era que lo atendía, yo tenía cuatro años viviendo aquí en su casa a raíz de la enfermedad de mi mamá y él comió y digo ‘wow, te la comiste toda’. Él no era de mucho comer y me puse tan contenta. Y luego en la noche se puso como siempre, hermoso, y fuimos a trabajar. Dios es el que sabe”, relató.

Dijo que su padre le solía decir que “'cuando estés interpretando te imaginas las notas’. Él tenía una pantalla dentro de su cabeza. Por eso cerraba sus ojos, para poder interpretar, para dar esa voz tan hermosa como él tenía. Y él no se dio cuenta, yo sé que no lo vio (el techo caerse) porque tenía sus ojitos cerrados”.

Rubby Pérez estaba cantando ‘Color de Rosa’ cuando ocurrió la tragedia: “Fue de repente, fue como una explosión. Cuando nos vinimos a dar cuenta ya teníamos las barreras, las paredes de arriba aquí encima”.

“Mi esposo fue quien salvó mi vida”

Zulinka reveló que al momento de desplomarse el techo de la discoteca Jet Set sintió que su marido, Miguel, “me jaló y él me tiró al piso. Incluso tengo todos los brazos morados, las piernas. Él tenía una viga encima, en la mitad de su cuerpo, me dijo ‘mami, no me puedo mover’”.

Sobre Rubby Pérez contó que vio “cómo le cayó el muro y lo aplastó, y yo gritaba ‘saquen a mi papá que está ahí abajo, saquen a mi papá’. Yo creía que mi esposo se iba a morir también porque él no podía respirar, y él como pudo me dijo ‘mami, sal rápido que esto se va a derrumbar, sal para que el niño no se quede solo. ¡Vete, corre!’. Y como yo pude salí, porque como estoy recién operada no podía escalar, y tuve que subir vallas, tuve que tirarme, tuve que correr. Yo no le deseo esto a nadie”.

Afirmó que “mi alma sabía que ya mi papá se había ido. Yo tenía una conexión muy fuerte con mi papá y con mi mamá del alma, pocas personas entienden eso. Cuando alguien está conectado del alma, el alma habla y yo sabía que mi papá se había ido. Incluso me puse mal y me subieron una ambulancia y una enfermera me decía ‘ora para el que aparezca’. Yo le decía ‘no, yo tengo que orar para que su alma descanse porque ya mi papá se fue. El alma me habló, ya mi papá se fue’”.

Juan Luis Guerra fue uno de los artistas que acudió al funeral de Rubby Pérez - MARTIN BERNETTI/AFP

Desmintió que Rubby Pérez hubiera cantado para que lo encontraran

“Los mismos rescatistas, algunos que estaban, jugaron con eso, y me dolió mucho porque con el dolor ajeno no se juega, con el dolor de una familia no se juega, con el dolor de una hija desesperada diciendo ‘encuentren a mi papá’, no se juega. Y jugaron con eso”, afirmó Zulinka.

Rubby Pérez “ya se fue con su vieja”

Durante la velación del artista, en el Teatro Nacional de Santo Domingo, su hija cantó dos temas. Una fue ‘Cuando se ama’, de Laura Pausini, por lo que este representa. “Toda familia pasa por un proceso de baja económica, nosotros lo pasamos y papi se fue a Nueva York a buscar el sustento de su familia. Él me llamaba de allá, tenía yo 17 años, y él tocaba la guitarra y yo cantaba esa canción. Mi papá nunca podía escuchar esa canción porque comenzaba a llorar. Laura, yo creo que ni lo sabe ni se lo imagina, pero es algo muy significativo para nosotros. También interpreté la que él estaba cantando cuando falleció”, ‘Color de Rosa’.

Zulinka recalcó que Rubby Pérez fue sepultado en Puerta del Cielo junto a su mamá, quien falleció en 2022 por un cáncer. “Como él decía: ‘Quiero estar con mi vieja’. Ya se fue con su vieja”.

Y recordó a su padre con un inmenso cariño: “Yo digo que si existen en el mundo cinco padres maravillosos… Papi nunca fue para él. Papi fue para sus hijos, para su esposa, aunque fracasó en muchas cosas en la calle, sus hijos estaban primero, su vieja estaba primero, aunque crean que no. Mi mamá era su reina, mi mamá era su princesa, nosotros éramos sus hijos y tanto los de matrimonio como los de la calle, sus hijos eran sus hijos y punto. Tuvo errores como cualquier ser humano porque mi papá no era perfecto. Mi papá y yo peleábamos mucho y al ratico ya como que nada pasaba. Pero si existe otra vida yo quiero que Dios me conceda ser su hija y de mi mamá”.