Tras declaración de más de tres horas ante juez, Zapatero afirma que actuó “con decencia y honradez”

El ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó este miércoles 17 de junio su inocencia, aseguró que siempre ha actuado "con decencia y honradez" y en un comunicado pidió a los ciudadanos que confíen en él porque, según dijo, "la verdad se abrirá paso".

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El exfuncionario declaró durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción.

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", insistió el socialista Zapatero, primer ex jefe de Gobierno español en ser investigado por la justicia y que abandonó la Audiencia Nacional de Madrid a las 11 de la mañana en el vehículo negro que lo había traído, y a la espera de saber si el juez dicta medidas cautelares.



La Fiscalía solicitó además que le retire el pasaporte al expresidente, le prohíba salir de España y que comparezca en el juzgado regularmente.



"Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada", añadió en su comunicado el expolítico socialista después de negar ante el juez cualquier irregularidad.

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Figura de gran influencia en la izquierda española y cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Zapatero pidió "confianza" a sus "conciudadanos y conciudadanas".

"No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", sentenció.



¿Por qué investigan a Zapatero?

La investigación contra el exmandatario se inscribe en el llamado caso Plus Ultra, que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de COVID-19.

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Como hizo al conocerse su imputación, Zapatero insistió ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación, según apuntan fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Pese a defender su inocencia, el juez José Luis Calama le sitúa en el "vértice" de una trama de tráfico de influencias para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente de Plus Ultra.

Además, acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

Durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal y contrabando.

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También es acusado de delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE