Integrante de conocida banda de música regional mexicana fue asesinado en Culiacán: ¿qué se sabe?

La violencia no cesa en México y tampoco excluye a persona alguna, pues la música también se ha visto permeada por los efectos de esta grave situación que ha provocado miedo entre los habitantes del país azteca durante los últimos días. La reciente muerte del acordeonista de un conocido grupo de música regional provocó una nueva ola de indignación en el país azteca, más aún, porque se llevó a cabo a plena luz del día y en una zona muy concurrida de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

La víctima fatal se llamaba Julio César Beltrán, quien pertenecía al conocido Grupo Arraigado, de música regional mexicana, y figuraba como acordeonista de esta misma agrupación. El incidente aconteció el pasado miércoles 25 de febrero y, acorde con los reportes preliminares que se tienen del caso, ocurrió en El Malecón Viejo, una zona muy concurrida de la ciudad. Según se ha sabido, el hombre conducía su vehículo por este tramo cuando fue sorprendido por hombres que dispararon en su contra reiteradamente, provocándole la muerte de forma prácticamente instantánea.

Inmediatamente, la zona fue acordonada y las autoridades confirmaron el deceso de este hombre. De la misma manera, se dio inicio a la apertura de un proceso investigativo que permita dar con los responsables de tan atroz crimen. El músico no solo trabajó con este conocido grupo; antes de pertenecer a él, también acompañó a conocidos intérpretes del género como Diego Rivas o Jorge Santacruz.



El emotivo pronunciamiento de la banda

Una vez tuvieron conocimiento del crimen, los compañeros de banda de Beltrán se pronuncieron desde su cuenta oficial. Mediante un comunicado, el Grupo Arraigado envió mensajes de condolencias a los familiares de la víctima, recordándolo como un hombre "íntegro y responsable" que trabajó durante su corta vida para ayudar a su familia y a sus hijos.



"Con profundo pesar y respeto, participamos el sensible fallecimiento de Julio César, quien ha partido de este mundo dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo y amarlo. Hombre integro y responsable, dedicó su vida al bienestar de su familia, siendo ejemplo de compromiso, rectitud y amor incondeninicional hacia sus hijos. Fue un gran hijo, un hermano solidario y un padre ejemplar cuya guia permanecerá por siempre", se lee en una parte del mensaje.



¿Quién era el acordeonista asesinado?

Acorde con información que divulgó la misma banda musical a la que pertenecía, Julio César Beltrán era un "apasionado de la música" que encontró "en el acordeón y en a la composición el lenguaje perfecto para expresar su sentir. Como músico, honró con orgullo el legado de su padre, esforzándose siempre por conducirse como un hombre fino, de valores firmes y principios inquebrantables".



"Su legado no se mide en el tiempo, sino en el amor que sembró, en las enseñanzas que deja y en las melodias que seguirán resonando como edo eterno de su presencia. A sus familiares, elevamos nuestras oraciones y expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza en la fe y consuelo en los recuerdos que vivirán para siempre. Descanse en paz", finaliza el comunicado.

