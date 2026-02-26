Revelan documentos judiciales por muerte de Celeste Rivas: D4vd es el principal sospechoso

El caso del asesinato de Celeste Rivas sigue dando de qué hablar en Estados Unidos y el mundo. Recientemente se han presentado nuevos documentos judiciales que han revelado detalles que se desconocían sobre la investigación que llevan a cabo las autoridades y que siguen vinculando al rapero D4vd con la muerte de la menor de edad.



¿Qué es lo nuevo del caso?

Según los documentos presentados en Texas, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles y fiscales de Los Ángeles intentaron obligar al padre, madre y hermano del rapero a declarar ante un gran jurado. Esta situación, desconocida hasta hace unos días, demuestra que David Burke sigue siendo el principal sospechoso.

La noticia ha dado mucho de qué hablar, pues todo parece indicar que los familiares de D4vd se han negado a hablar al respecto. Como se sabe, cuando un gran jurado está llevando a cabo una investigación secreta, como sucede en este caso particular, los documentos judiciales deben permanecer en secreto también.

Sin embargo, las peticiones de los detectives se han hecho públicas porque los familiares del rapero intentaron bloquear la medida recurriendo a un juez en Texas. El togado denegó las impugnaciones de la familia. Así las cosas, los familiares de D4vd tendrán que responder ante un gran jurado temas relacionados con el asesinato de Celeste Rivas con el que estaría vinculado el cantante.



El juez negó la petición de la familia el 2 de febrero y, además, ordenó a los testigos de Burke comparecer para declarar la semana del 9 de febrero. Teniendo en cuenta que los procedimientos del gran jurado son secretos hasta que se presente una acusación formal, se desconoce si comparecieron o no.



¿Un amigo capturado?

Cabe recordar que en enero ya se había presentado una situación similar con un testigo del caso. Neo Langston, un amigo cercano del cantante D4vd, fue arrestado por no comparecer como testigo ante un gran jurado en Los Ángeles. Según los documentos judiciales el rol del también streamer es que podría ser un testigo potencial, pero al no presentarse emitieron una orden de captura en su contra.



Contexto del caso

Desde abril de 2024, Celeste Rivas -con 13 años- abandonó su casa sin dejar rastro y tan solo en mayo del mismo año hizo una última llamada a su familia. Desde entonces, se había reportado su desaparición e iniciado una búsqueda que terminó trágicamente el pasado 8 de septiembre, cuando el cuerpo de la menor fue hallado en estado de descomposición en el maletero de un carro del rapero D4vd.



El medio estadounidense KABC reveló que la última vez que la familia supo de la menor fue en mayo de 2024, cuando hizo una llamada a su casa. Por su parte, la mamá de Celeste habló con TMZ y reveló que, para el momento de la desaparición, Celeste tenía un novio llamado David, pero no sabía si se trataba de David Anthony Burke, más conocido como D4vd.

TMZ también indicó que la División de Investigación Científica del LAPD realizó un registro de una casa en Hollywood Hills en la que aparentemente vivía D4vd. Las autoridades sospechan que el homicidio se haya cometido en dicha propiedad, por lo que los investigadores utilizaron luminol para detectar posibles rastros de sangre, recolectaron huellas dactilares y muestras de cabello. Por ahora, se ha dicho que la casa está alquilada a nombre de Josh Marshall, representante del rapero.

Por otro lado, uno de los últimos hallazgos revelados por las autoridades en este caso es que, aparentemente, Celeste Rivas había muerto días antes de ser hallada en el maletero del carro. "Es muy probable que Celeste Rivas Hernández llevara muerta varias semanas antes de que se descubriera su cuerpo", reveló a la revista People el capitán Scot M. Williams, jefe de la división de robos y homicidios de LAPD.

