Revelan la que sería la causa de incendio en bar en Suiza donde murieron 40 personas: lo que se sabe

El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la exclusiva estación de esquí suiza Crans-Montana fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes las autoridades helvéticas, que trabajan para identificar a las 40 víctimas mortales. Además de los fallecidos, el incendio dejó 119 heridos, varios de ellos en estado crítico.

A medida que la magnitud de la tragedia, una de las peores que ha vivido Suiza, comenzaba a hacerse evidente, Crans-Montana parecía envuelta en un silencio cargado de consternación. "La atmósfera es pesada", le explicó a la AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que viene a esta estación de esquí, ubicada en el suroeste de Suiza, desde 1974. "Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado", añadió.

Mientras las autoridades prosiguen con la identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos. En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotos, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero. La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, indicó que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible". "Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.



Lo que se sabe de las bengalas

El incendio se declaró hacia la 1:30 a.m. hora local del jueves 1°. de enero en el bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo. La pista de que el fuego partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo este viernes la fiscal Beatrice Pilloud. "Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo", señaló la fiscal del cantón de Valais durante una conferencia de prensa.



Según los presentes, lo de poner bengalas en botellas de champán era algo habitual en ese establecimiento. De acuerdo a testimonios, el techo de sótano estaba cubierto de espuma acústica aislante, lo que según las autoridades explicaría el "incendio rápido y generalizado". El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable y razón por la que las llamas se propagaron tan rápidamente, y se indagará si esto era conforme a los reglamentos vigentes.



Pilloud explicó que se está siguiendo esta pista, que no es definitiva a cien por cien, tras el análisis de vídeos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por los testimonios de supervivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento. Ambos explicaron la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado en éste y su capacidad, que no fue precisada por la fiscal.

Se desconoce cuántas personas se encontraban en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web. La fiscal indicó que será muy difícil establecer el número exacto ya que un bar es un lugar del que la gente entra y sale de forma continúa.

El dueño del bar, un francés que maneja el establecimiento con su esposa, afirmó este viernes a medios de comunicación que su bar había sido sometido a "tres inspecciones en diez años". Las autoridades interrogaron a la pareja, pero "por el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal", indicó la fiscal de Valais.

AFP y EFE