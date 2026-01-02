En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan la que sería la causa de incendio en bar en Suiza donde murieron 40 personas: lo que se sabe

Revelan la que sería la causa de incendio en bar en Suiza donde murieron 40 personas: lo que se sabe

El incendio arrasó en Año Nuevo un bar de la exclusiva estación de esquí suiza Crans-Montana. Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas mortales. Además, el incendio dejó 119 heridos, varios en estado crítico.

Por: AFP
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Testigos de incendio en Suiza revelan qué pudo desatar el fuego en bar Le Constellation
@Tyroneking36852 / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad