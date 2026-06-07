En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIAN HERRERA
PERÚ
SELECCIÓN COLOMBIA
TERREMOTO FILIPINAS
ELECCIONES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Impactante video | Dos muertos tras accidente de avión en aeropuerto de República Dominicana

Impactante video | Dos muertos tras accidente de avión en aeropuerto de República Dominicana

"La aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas". El avión se incendió en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana.

Por: AFP
Actualizado: 7 de jun, 2026
Comparta en:
Accidente en República Dominicana.
Accidente en República Dominicana.
Redes sociales

El piloto y el copiloto de un avión privado murieron al estrellarse su aeronave este domingo en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, ubicado al este de República Dominicana, informó a la AFP una autoridad aeroportuaria. Las autoridades aeronáuticas detallaron que "la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana" y se precipitó al momento de retornar al aeropuerto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"No se reportaron pasajeros", aclaró un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Informaron además que investigan las causas del accidente de esta esta aeronave modelo Gulfstream G200, un jet privado con una capacidad de entre ocho y 18 pasajeros. Un video publicado en redes sociales muestra una enorme columna de humo en el aeropuerto, mientras camiones cisternas esparcen agua para intentar controlar las llamas.

Últimas Noticias

Pánico en estación de Nueva York, Estados Unidos: cinco personas fueron apuñaladas
MUNDO

Pánico en estación de Nueva York, Estados Unidos: cinco personas fueron apuñaladas

Los videos que deja terremoto en Filipinas de 7,8
MUNDO

Los impactantes videos que deja terremoto de 7,8 en Filipinas: derrumbes y escenas de pánico

República Dominicana, en el Caribe, es conocida por sus paradisíacas playas. El turismo es la principal actividad económica de este país de 11,6 millones de habitantes. El accidente ocurrió en un aeropuerto comercial privado internacional que sirve a la ciudad turística de La Romana.

En 2021 murieron nueve personas en un accidente de un avión privado que partía del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo. Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie.

Publicidad

Publicidad

AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

República Dominicana

Accidentes Aéreos

Publicidad

Publicidad

Publicidad