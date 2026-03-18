EE. UU. dice que ELN y disidencias de las Farc son una amenaza para la región: "Riesgo tangible"

Colombia vuelve al foco en Estados Unidos, mientras en ese país crecen los cuestionamientos a los servicios de inteligencia por la guerra con Irán. En una comparecencia ante el Senado, la directora nacional de Inteligencia de EE. UU., Tulsi Gabbard, advirtió que los grupos armados ilegales del ELN y las disidencias de las Farc representan una amenaza para la Unión Americana.

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"Las organizaciones criminales transnacionales con base en Colombia y los grupos armados ilegales como las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son responsables de producir y traficar grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa", aseguró Gabbard ante el Senado de EE. UU., donde también advirtió que son una amenaza para la región y que representan un riesgo directo para los estadounidenses.

"Otras organizaciones transnacionales criminales continúan representando un riesgo muy tangible e individualizado de delitos violentos para los ciudadanos estadounidenses comunes, además de contribuir la inestabilidad regional", agregó. No es la primera vez que Estados Unidos advierte sobre el peligro del ELN y las disidencias, pues en diciembre de 2024 el Departamento de Estado también se refirió a estos grupos en su informe anual sobre terrorismo.



"El terrorismo siguió siendo un problema de seguridad para algunos países en diversas partes de América Latina en 2023", detalló, y agregó que el ELN, las disidencias de las FARC - Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, y el Estado Mayor Central, de Iván Mordisco- así como Sendero Luminoso fueron en ese año "las amenazas terroristas más importantes de la región".



Tensiones en gobierno de EE. UU. por guerra en Irán

Las declaraciones de Gabbard se producen en medio de fuertes cuestionamientos tras la renuncia del jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, quien afirmó en una carta lo siguiente: "Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense".



En ese sentido, la comunidad de inteligencia evalúa que Irán ha demostrado previamente capacidades de lanzamiento espacial y otras tecnologías que podrían utilizar para comenzar a desarrollar un misil balístico intercontinental militarmente viable antes de 2035. Gabbard aseguró que Irán sigue siendo una amenaza, aunque debilitada tras los ataques, y evitó precisar si existía un riesgo inminente antes de la decisión del presidente Trump.

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Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ratificó la confianza del presidente de Estados Unidos en la directora de Inteligencia Nacional. "Ella es la elegida", aseguró Leavitt en una entrevista en la cadena Fox, en referencia a Gabbard, y restó importancia al papel de Kent en relación a las operaciones en Irán. Preguntada por periodistas sobre si el puesto de la funcionaria corre peligro, afirmó: "Que yo sepa, no. No hemos oído al presidente decir eso… Así que, obviamente, esa es una pregunta para él".

La portavoz de la Casa Blanca sí dedicó varios comentarios a Kent, quien renunció por estar en desacuerdo con la intervención en Irán, limitando la gravedad de su abandono. "Se trataba de una persona que no participó en ninguna de las conversaciones previas a la operación ni durante la misma... Acusar al presidente de ser manipulado por gobiernos extranjeros es ridículo e insultante. El presidente Trump ha mantenido una postura extraordinariamente coherente sobre Irán durante muchísimos años", aseguró la portavoz.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE