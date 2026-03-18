“En cualquier momento, Trump anunciará la victoria” en Irán, según John Bolton

John Bolton, ex secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos del primer gobierno de Donald Trump, habló con Noticias Caracol en vivo sobre la guerra en Irán, considerando “que la planificación militar ha sido bastante buena y que la campaña militar ha ido muy bien”

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Señaló además que “Trump dijo al principio que esto podría durar de cuatro a seis semanas. Esta es la tercera semana. Es capaz de anunciar la victoria total en cualquier momento y detenerse. Pero sigo pensando que entiende que aún queda mucho camino por recorrer antes de que hayamos causado suficiente daño al régimen, a la Guardia Revolucionaria y a otros instrumentos del poder estatal iraní como para desestabilizarlo hasta el punto de su caída. Pero está en manos de Trump y, como suele ocurrir con él, es muy difícil predecir qué hará a continuación”.



¿Cometió algún error Trump con la guerra en Irán?

En palabras de Bolton, el presidente “se pegó un tiro en el pie”. “Creo que la planificación política y los objetivos políticos no están claros. Creo que Trump no logró convencer al pueblo estadounidense de la amenaza que representa Irán. Y creo que era un argumento muy convincente: la amenaza nuclear, la amenaza terrorista, que justifica la acción militar”, dijo.

“Trump no lo hizo y, por lo tanto, no cuenta con tanto apoyo como podría. No se lo presentó al Congreso, no informó a nuestros aliados ni a nuestros adversarios. Todo esto le costará caro políticamente y, de hecho, ya le está costando caro. Y quizás lo más importante, no involucró a la oposición, que es fundamental dentro de Irán para ayudar a derrocar al régimen”, expresó.



El cierre del estrecho de Ormuz

Sobre esto, el exsecretario de Trump dijo que el presidente “ha dicho públicamente que al principio no les preocupaba el impacto en los precios del petróleo y pareció sorprendido cuando Irán cerró el estrecho o amenazó con hacerlo mediante la colocación de minas y otros mecanismos”. (Lea también: Tras negativa de países, Trump dice no necesitar ayuda "de nadie" para reabrir el estrecho de Ormuz)



“Esto era obvio para todos, excepto quizás para Donald Trump, y creo que debería haber sido una prioridad militar mayor, pero Trump no lo consideró un problema. Ahora sí lo es, y ahora es trabajo de las fuerzas armadas intentar impedir que Irán ponga en peligro a los petroleros en el Golfo o que atraviese el estrecho de Ormuz. Las fuerzas armadas han dicho que creen que les tomaría unas o dos semanas retomarlo, no tengo motivos para dudarlo, pero mientras permanezca cerrado está claro que esta guerra debe continuar si queremos lograr algún cambio”, declaró Bolton.



La renuncia de Joe Kent

El director del Centro Nacional Contraterrorismo presentó su renuncia argumentando que "no puedo en buena conciencia apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense". (Lea también: Trump reacciona a renuncia de funcionario por guerra en Irán: “Siempre pensé que era débil”)



Para el exsecretario, “ese es un argumento antisemita que han esgrimido varias personas en Estados Unidos y fuera de él. Creo que Trump, obviamente, consultó estrechamente con el primer ministro israelí, (Benjamin) Netanyahu, pero creo que decidió esto por su cuenta por razones de seguridad nacional de Estados Unidos”.

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Incluso, reconoció que él mismo intentó convencer a Trump de atacar a Irán “durante su primer mandato sin éxito, al igual que el primer ministro Netanyahu. Así que, claramente, algo más ocurrió para convencerlo de que esta era la política correcta, porque Netanyahu no ha cambiado lo que dijo en su primer mandato con respecto a lo que dice en el segundo. Así que debe ser algún otro factor”.

Además de la salida de Kent, Bolton cree “que ahora habrá presión sobre el director de inteligencia nacional para que renuncie. Quizás otros tengan que ver esas cosas”.

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