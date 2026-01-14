Vecinos en Cedritos, Bogotá, denuncian que siguen hallando comida envenenada en parques del sector

Sigue la preocupación entre los habitantes de Cedritos, en Bogotá, luego de que se conociera que personas inescrupulosas están dejando en las calles pedazos de salchicha con veneno, afectando la salud de los animales callejeros y mascotas. En diciembre el fallecimiento de un perro encendió las alertas en la zona, pero todo parece indicar que la situación no ha cambiado.

A través de redes sociales, la plataforma de denuncias ALTO informó que se siguen encontrando pedazos de salchicha envenenada y no se ven avances de encontrar a la o las personas responsables de este hecho.



¿Qué es lo que está pasando en Cedritos?

En su perfil de X, la plataforma de denuncias pidió ayuda a las autoridades para avanzar con la investigación de estos hechos que, hasta ahora, se sabe que dejaron una víctima mortal, un perro de una familia que vive en el sector.

"Criminales siguen dejando pedazos de salchicha con veneno en parques de Bogotá con total impunidad. Vecinos piden difusión urgente, colaboración de los dueños de cámaras de video y autoridades para encontrar a los responsables", escribieron en la publicación.



Además, añadieron un video como prueba en el que un ciudadano muestra que encontró un trozo de salchicha en el parque La Vida, ubicado en la CL 159 - 13A. Lo que se ve en las imágenes es que las personas dejan estos trozos de comida en el pasto o cerca de árboles en parque públicos, lugares a los que muchos ciudadanos van con sus mascotas.



"Hace unas semanas denunciamos lo que le pasó al perrito Lucky, una de las víctimas de estos criminales. Lucky alcanzó a ser llevado a la veterinaria por su familia, pero no lograron salvarlo. Lamentablemente, hasta ahora no se ve avance para encontrar a los responsables, que siguen impunes rondando en parques de Bogotá, dejando víctimas a su paso", detallaron en la publicación.

La situación tiene preocupados a los habitantes del sector que salen a diario y varias veces al día con sus mascotas a los parques, ahora tienen que estar atentos a que los animales no encuentren ni prueben algún alimento que esté en el suelo. Esperan que las autoridades estén atentos a la denuncia para encontrar a los responsables.



¿Qué le pasó a Lucky?

De acuerdo con lo mencionado por Diego Pacheco y Carolina Jiménez, dueños de 'Lucky', la mascota era un animal "de casa que tenía 14 años, un perrito muy hogareño, amable y toda la familia lo queríamos mucho". El pasado martes 9 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana, la familia recibió al jardinero en la casa, momento en el que 'Lucky' salió por unos minutos, ingirió un alimento que se encontraba en el suelo y, una vez retornó a casa empezó a vomitar, por lo que ahí se percataron que el animal había ingerido "una salchicha que contenía un fuerte veneno", lo que hizo que en cuestión de minutos ´Lucky' perdiera la vida.

Jiménez menciono que hasta el momento no se tiene confirmación exacta de que clase de veneno fue el que utilizaron para atacar al perro: "Está en proceso de investigación el veneno, lo que nos dijo la veterinaria es que era un veneno muy letal porque su muerte fue muy rápida, él lo ingirió y a los 20 o 30 minutos ya había fallecido". Cabe destacar que los hechos se presentaron en la carrera 15 con calle 148, en el barrio Cedritos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

