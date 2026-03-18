Lo que se sabe de la polémica salida de Joe Kent, funcionario de Trump que critica la guerra en Irán

Avanza la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyo nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió que los responsables pagarán por la sangre derramada tras la serie de asesinatos de altos mandos del régimen islámico.

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En medio del confrontamiento, Joe Kent, quien dirigía el Centro de Contraterrorismo de EE. UU., renunció al cargo asegurando que no puede apoyar la guerra en Irán porque esta nación “no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

“No puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense”, añadió.



Kent, además, consideró que al presidente Trump lo engañaron “para que creyera que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos, y que si ataca ahora, había un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para atraernos a la desastrosa guerra de Irak que le costó a nuestra nación la vida a miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error”.



La molestia de Trump por las palabras de Kent

El presidente no tardó en rechazar los señalamientos del veterano de guerra, asegurando de Kent que "siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil".



Según Trump, "no lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza" y "todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto".

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Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "hay muchas afirmaciones falsas en esta carta (de Kent), pero permítanme abordar una en particular: que 'Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación'". Es "insultante y ridícula" la sugerencia de que la decisión de ir a la guerra se tomó "en función de la influencia de otros", agregó.



“Me complace ver que un servidor público tenga el valor de decir lo obvio”

La renuncia de Joe Kent ha generado opiniones divididas entre exfuncionarios de Estados Unidos.

Hay quienes respaldan las afirmaciones del exdirector del Centro de Contraterrorismo. Uno es John Limbert, ex subsecretario adjunto de Estado para Irán de EE. UU., quien dijo en Noticias Caracol que lo que dice Kent “es muy cierto y no es el único que lo dice. Mucha gente lo ha señalado. ¿Por qué el presidente se embarcó en esta guerra? Es un error trágico y un evento trágico”.

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Además, expresó su complacencia al “ver que un servidor público tenga el valor de enfrentarse a una administración que está tomando decisiones equivocadas y está llevando a nuestro país en la dirección equivocada. Ojalá más personas, tanto en la burocracia como en el Congreso, tuvieran el mismo valor y determinación para hacer lo que hizo el señor Kent, decir lo obvio, como dice el dicho. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo obvio. Está diciendo que el rey está desnudo, el emperador está desnudo. Eso a veces requiere valor y no he visto mucho valor en muchos de nuestros políticos de alto rango para señalar lo obvio. Sí, esto beneficia a Israel, o al menos beneficia a Netanyahu y a su coalición de derecha, que parece creer que la solución a cualquier problema es bombardearlo. No sé cómo, tal vez logró convencer al presidente Trump lanzando suficientes bombas y asesinando a suficientes líderes. La República Islámica simplemente cedería ante su intimidación. Cualquiera que supiera algo sobre la historia o la región le habría dicho que estaba completamente equivocado.

Por otro lado, consideró que “el problema es que en nuestro país hemos subestimado muy a menudo a nuestros adversarios, tanto su determinación como su ingenio. Esto sucedió en Vietnam, sucedió en Afganistán, sucedió con las insurgencias en Irak, particularmente si nuestros adversarios no son occidentales; los subestimamos con resultados trágicos”.



“Es un argumento antisemita”

Otra cosa cree John Bolton, ex secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos del primer gobierno de Donald Trump, quien dijo al mismo medio que el argumento de Joe Kent “es un argumento antisemita que han esgrimido varias personas en Estados Unidos y fuera de él. Creo que Trump, obviamente, consultó estrechamente con el primer ministro israelí Netanyahu, pero creo que decidió esto por su cuenta por razones de seguridad nacional de Estados Unidos”. (Lea también: “En cualquier momento, Trump anunciará la victoria” en Irán, según John Bolton)

No obstante, consideró que la dimisión del funcionario ejercerá “presión sobre el director de inteligencia nacional para que renuncie. Quizás otros tengan que ver esas cosas”.

Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca ratificó la confianza del presidente Trump en la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. "Ella es la elegida", aseguró Leavitt en una entrevista en la cadena Fox en referencia a Gabbard y restó importancia al papel de Kent en relación a las operaciones en Irán. Preguntada por periodistas sobre si el puesto de Gabbard corre peligro, afirmó: "Que yo sepa, no. No hemos oído al presidente decir eso… Así que, obviamente, esa es una pregunta para él". Leavitt sí dedicó varios comentarios a Kent, que renunció por estar en desacuerdo con la intervención en Irán, limitando la gravedad de su abandono. "Se trataba de una persona que no participó en ninguna de las conversaciones previas a la operación ni durante la misma... Acusar al presidente de ser manipulado por gobiernos extranjeros es ridículo e insultante. El presidente Trump ha mantenido una postura extraordinariamente coherente sobre Irán durante muchísimos años", aseguró.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP