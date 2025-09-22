En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Inflluencer quedó en coma el día de su boda y murió días después: esto se sabe

Inflluencer quedó en coma el día de su boda y murió días después: esto se sabe

Después de dar el "sí, acepto", una influencer de 26 años empezó a sentirse mal y todo terminó en tragedia.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
influencer que murió tras su boda
Adna Rovčanin-Omerbegović murió dos días después de su boda -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad