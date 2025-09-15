Influencer mexicana murió en extrañas circunstancias y su familia decidió donar sus órganos

Las redes sociales mexicanas están nuevamente de luto, esta vez por el extraño fallecimiento de una joven influencer de 23 años. La creadora de contenido estuvo desaparecida unos días y fue hallada en un grave estado de salud en un hotel, tras pasar un tiempo hospitalizada, fue declarada por los médicos con "muerte cerebral". Los pormenores de su desaparición están siendo investigados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La joven creadora de contenido fue identificada como Flor Marian Izaguirre, quien acumulaba 4 millones de seguidores en TikTok. La familia de Flor reportó su desaparición el pasado 1 de septiembre y cinco días más tarde las autoridades la localizaron en un hotel. Lo curioso de la situación es que la familia de la influencer hace parte de la investigación para saber si fue víctima de violencia intrafamiliar.



¿Qué fue lo que ocurrió?

La última vez que se vio a Flor Marian Izaguirre, según su familia, fue en la ciudad de Uruapan, en México, y se dice en la prensa local que abandonó el sitio tras tener una fuerte pelea con su mamá. Eso pasó el 1 de septiembre. Tras no tener noticias de la joven de 23 años, la familia decidió alertar a las autoridades sobre su desaparición. La búsqueda tuvo resultados cinco días más tarde, el 6 de septiembre, en un hotel en Morelia.

Autoridades mexicanas han podido establecer que, después de la supuesta pelea con su mamá, Flor Izaguirre se fue hasta Morelia y se hospedó en un hotel. No hay registro de qué pasó con la famosa en esos días que estuvo en el hotel, pero cuando las autoridades llegaron y la encontraron, detallaron que estaba en grave estado de salud. Desde ese día fue hospitalizada en el Hospital de la Mujer en Morelia.



No se han entregado detalles sobre el estado en el que fue encontrada la influencer mexicana, tan solo las autoridades describieron como "grave" su estado de salud y abrieron una investigación sobre los sucesos previos a la desaparición de la joven. De hecho, el gobernador del estado de Michoacán informó que hay indicios que apuntan a que la joven pudo haber sido víctima de violencia intrafamiliar, pero todo esto será confirmado o desmentido con las indagaciones judiciales.

Publicidad

"El estado de salud es crítico, y se está investigando; todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Lo que estamos haciendo ahora es todo lo posible por salvarle la vida", aseguró Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, días previos al fallecimiento de Flor Marian Izaguirre. Algunos medios develaron que ya se habían establecido medidas de protección para Marian y se está investigando qué tan efectivas fueron las medidas.

Tras varios días hospitalizadas, los médicos le indicaron a la familia que la joven tenía "muerte cerebral", una noticia dolorosa para sus seres queridos y seguidores en redes sociales. Tras su fallecimiento, los familiares confirmaron que aceptaron la donación de órganos -incluyendo piel, músculo esquelético, córneas y riñones- para que puedan dar vida y esperanza a otras personas y familias.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL