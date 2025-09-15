En vivo
Influencer mexicana murió en extrañas circunstancias y su familia decidió donar sus órganos

La joven de 23 años fue reportada como desaparecida por su familia y, tras varios días, la hallaron en extrañas circunstancias. Luego de un tiempo hospitalizada, falleció.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 15, 2025 11:38 a. m.
Influencer que murió
Flor Marian murió a los 23 años, luego de pasar varios días desaparecida y luego hospitalizada -
Foto: Redes sociales

