EE. UU. admite que no puede justificar un ataque a Venezuela, pero bombarderos sobrevuelan su costa

Los secretarios de Estado y de Guerra dieron detalles al Congreso sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que dijeron no se extiende a objetivos terrestres. Entretanto, aviones militares estadounidenses sobrevolaron por cuarta vez la costa venezolana.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2025
