Irán capturó a 35 personas acusadas de terroristas, mercenarias y traficantes de EE. UU. e Israel

Irán informó este miércoles sobre la detención de 35 personas señaladas por delitos de terrorismo, separatismo, tráfico de armas y presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos. Las capturas hacen parte de una campaña de arrestos iniciada tras el estallido de la guerra, que continúa a pesar de la tregua vigente.



“35 elementos terroristas, separatistas, traficantes de armas de guerra y personas vinculadas a los servicios enemigos estadounidense-sionista han sido identificados y detenidos en seis provincias del país”, señaló el Ministerio de Inteligencia iraní en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

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Según el documento oficial, las detenciones permitieron evitar posibles ataques y cortar líneas de comunicación con redes relacionadas con Estados Unidos e Israel.

Entre los arrestados se encuentra quien sería el fundador y líder de un grupo separatista con supuestos vínculos con Israel, organización que promovía la independencia de la provincia occidental de Juzestán.



El Ministerio aseguró que esta agrupación estaría implicada en diversos atentados y homicidios en la región, incluidos ataques que provocaron la muerte de un agente de inteligencia.



Asimismo, las autoridades informaron sobre la desarticulación de dos células dedicadas al contrabando de armas desde el Kurdistán iraquí. En esta operación fueron detenidas cuatro personas y se decomisaron 42 armas de fuego.

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Adicionalmente, se anunció la captura de otras 30 personas acusadas de integrar grupos armados o de colaborar con ellos en las provincias de Gilán (norte), Kermán (sur), Hamadán (oeste) y Hormozgán (sur). De acuerdo con las autoridades, estos individuos planeaban atentados con armas de fuego y explosivos artesanales, además de colaborar con medios vinculados a Israel y suministrar información a actores extranjeros.

Tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán puso en marcha una amplia campaña de detenciones contra personas presuntamente vinculadas a grupos de oposición en el exterior, a quienes califica como “mercenarios” y “espías” de Israel y Estados Unidos, una ofensiva que ha dejado más de mil arrestos.



Donald Trump abre la puerta a continuar diálogos con Irán

Donald Trump señaló el martes que existe la posibilidad de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán se retomen esta misma semana, luego de que Israel y Líbano acordaran abrir un proceso de negociaciones directas tras un encuentro celebrado el martes en Washington.

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En declaraciones al New York Post, Trump afirmó a un periodista del medio en Islamabad que "debería quedarse allí, porque algo podría suceder en los próximos dos días".

El diario indicó que, tras una primera llamada en la que Trump consideró poco probable que las conversaciones regresaran a Pakistán, el expresidente volvió a comunicarse minutos después para señalar que era "más probable" que se reanudaran en Islamabad, destacando que el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, "está haciendo un gran trabajo".

La primera ronda de diálogos, en la que participó el vicepresidente estadounidense JD Vance, fracasó el pasado fin de semana.

De acuerdo con dos altos funcionarios pakistaníes citados por la AFP, Islamabad apuesta porque Washington y Teherán retomen el diálogo.

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En la misma línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el martes a retomar las "negociaciones serias" y reiteró que "no hay una solución militar a la crisis".



"En el mismo lado"

En otro escenario del conflicto, Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas tras una reunión que se prolongó por más de dos horas en Washington.

Un portavoz del Departamento de Estado calificó las conversaciones como "productivas" y precisó: "Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos".

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"Hoy descubrimos que estamos en el mismo lado", manifestó ante la prensa el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, al indicar que ambos países están "unidos" en su voluntad "de liberar al Líbano" del grupo armado proiraní Hezbolá.

Por su parte, la embajadora de Líbano, Nada Hamadeh Moawad, describió el encuentro como "constructivo", aunque señaló que también solicitó un alto el fuego y reiteró la necesidad de respetar plenamente la soberanía libanesa.

Israel y Líbano permanecen técnicamente en estado de guerra desde hace décadas.

Líbano quedó involucrado directamente en el conflicto de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá, aliado de Teherán, lanzó ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, que habían desencadenado el conflicto el 28 de febrero.

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Hezbolá rechazó las conversaciones del martes y anunció el lanzamiento de cohetes contra más de una decena de localidades del norte de Israel justo cuando comenzaba la reunión en Washington.

Actualmente, las fuerzas israelíes ocupan zonas del sur de Líbano, y el gobierno israelí ha rechazado considerar un cese al fuego mientras Hezbolá no sea desmantelado.

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Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han causado más de 2.000 muertes y provocado el desplazamiento de al menos un millón de personas.

En este contexto, los ministros de Relaciones Exteriores de 17 países, entre ellos Reino Unido y Francia, instaron a Israel y Líbano a aprovechar la oportunidad para alcanzar un acuerdo de seguridad duradero en la región.



Donald Trump anuncia bloqueo a puertos en Irán

Mientras la atención se centraba en la reunión entre Israel y Líbano, Trump intensificó la presión sobre Teherán con el bloqueo de todos los buques que transiten frente a la costa iraní.

El Centcom, el comando militar estadounidense para Oriente Medio, aseguró el martes que ningún barco había cruzado el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo.

Sin embargo, datos de seguimiento marítimo de la plataforma Kpler indicaron que varios buques que habían atracado en puertos iraníes lograron atravesar el estrecho desde el inicio del bloqueo.

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A pesar de las medidas de presión, los precios del crudo retrocedieron por debajo de los 100 dólares: el WTI, referencia para el mercado estadounidense, cayó un 7,87% hasta los 91,28 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, retrocedió un 4,60% hasta los 94,76 dólares.

El mando militar iraní calificó el bloqueo como un acto de piratería y advirtió que, si la seguridad de sus puertos "se ve amenazada, ningún puerto del Golfo y del mar Arábigo estará a salvo".

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Analistas consideran que Trump busca privar a Irán de recursos financieros, además de presionar a China —principal comprador de petróleo iraní— para que influya sobre Teherán y facilite la reapertura del estrecho de Ormuz.

El vicepresidente JD Vance afirmó que Trump transmitió a Irán que Estados Unidos permitiría que "Irán prospere" si acepta "no tener un arma nuclear".

"Ese es el tipo de gran acuerdo a lo Trump que el presidente ha puesto sobre la mesa", sostuvo Vance durante un acto celebrado el martes en el estado de Georgia, y añadió que "vamos a seguir negociando e intentar que suceda".

Paralelamente, los esfuerzos diplomáticos se intensificaron en otros frentes. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, se reunió en Pekín con el presidente chino Xi Jinping, según informaron medios estatales chinos, pocas horas después de mantener conversaciones con su par iraní.

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Rusia y China acordaron este mes, durante una llamada, coordinar esfuerzos para reducir las tensiones en Oriente Medio, mientras Moscú se ofreció a custodiar de forma segura el uranio enriquecido de Irán como parte de un eventual acuerdo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: @Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LAS AGENCIAS DE NOTICIAS EFE Y AFP