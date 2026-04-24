Revelan audio de conversación entre la ex reina Carolina Flores y su suegra antes del asesinato

Siguen conociéndose más detalles del asesinato de la exreina Carolina Flores, quien fue asesinada dentro de su vivienda en México. La principal sospechosa del crimen sería su propia suegra, según reveló el esposo de la víctima. En las últimas horas, salió a la luz un video que muestra la conversación previa al homicidio.

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Flores habría perdido la vida el pasado miércoles 15 de abril dentro de su apartamento en Polanco, zona exclusiva de Ciudad de México. En ese mismo espacio estaban Alejandro, su esposo; Érika María, su suegra; y su hijo de tan solo ocho meses de edad. El cuerpo de la mujer fue encontrado con varias heridas de bala en su cabeza, cuello y uno de sus pómulos. Vecinos y vigilantes aseguran que no escucharon la detonación de alguna arma de fuego cuando ocurrió el hecho.

El cónyuge de Flores fue quien recurrió a las autoridades para denunciar a su propia madre, a quien señaló de haber disparado contra su esposa. A pesar de la confesión, la presunta participación de este hombre no ha sido descartada por los investigadores del caso.



Poco después de conocerse el caso, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer un video que fue grabado por un dispositivo de vigilancia que estaba instalado dentro de la vivienda de Carolina y Alejandro. El metraje muestra cómo habría ocurrido el asesinato, en horas de la mañana. Precisamente este mismo periodista reveló el momento previo al homicidio, cuando ambas mujeres conversan.



La conversación entre la ex reina y su suegra

Al parecer, la suegra de Flores habría llegado recién al apartamento después de un viaje que le tomó varias horas, según lo que se escucha. “Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, relató Érika. “Ah, ok, no manches que se vinieron en carro, ¿cuánto hicieron?”, respondió la exreina. La suegra respondió: “Desde el sábado”.



Repentinamente, la señora Érika le pide agua a su nuera, quien da una respuesta afirmativa. Al parecer, la mujer mayor no escucha la respuesta de la joven y le pide repetir. Flores reitera su respuesta: “Claro que sí”. Acto seguido, la mujer de 27 años va a otra habitación para traerle algo a su suegra. Después de eso, Érika la sigue y se escuchan las detonaciones y gritos.



Un juez de control de garantías emitió una orden de captura contra Erika María N por el homicidio de Carolina Flores. Según los diarios Reforma y La Jornada, la mujer estaría prófuga de las autoridades. Por eso, la Policía de Investigación inició la búsqueda activa de la mujer. Al parecer, Erika se dio a la fuga en el lapso de tiempo transcurrido entre el homicidio y la posterior denuncia de Alejandro.



Paula Rozo

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