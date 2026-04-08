Israel mata a más de 250 personas en Líbano durante bombardeos, según Defensa Civil libanesa

La Defensa Civil del Líbano informó este miércoles que el número de víctimas mortales ascendió a al menos 254 personas y el de heridos a 1.165, tras una serie de bombardeos israelíes sin precedentes contra distintas regiones del país. Israel aseguró haber atacado más de un centenar de objetivos en solo diez minutos.



El área de Medios y Relaciones Públicas del organismo explicó que el balance se elaboró a partir de los registros de sus centros desplegados en todo el territorio libanés, donde los equipos de emergencia llevaron a cabo labores de rescate, evacuación de heridos y recuperación de cuerpos en las zonas afectadas.

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De acuerdo con el detalle oficial, en Beirut se contabilizaron 92 fallecidos y 742 heridos; en los suburbios del sur de la capital, conocidos como Dahye, se registraron 61 muertos y 200 heridos; en la región oriental de Baalbek hubo 18 muertos y 28 heridos; y en la zona norte de Hermel, 9 fallecidos y 6 heridos.

Asimismo, en el distrito de Aley, al este de Beirut, la Defensa Civil reportó 17 muertos y 6 heridos, mientras que en el sur del país se registraron 57 fallecidos y 183 heridos en los distritos de Nabatieh, Sidón y Tiro.



"Equipos especializados continúan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la remoción de escombros en varios lugares, lo que sugiere que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que continúen las operaciones", advirtió la Defensa Civil, que también llamó a la población a cooperar con los equipos desplegados en el terreno.



Al mediodía, Israel lanzó bombardeos simultáneos sobre distintas zonas del sur y del este del Líbano, además de áreas de Beirut y sus alrededores que no habían sido atacadas desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo.

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Según el propio Ejército israelí, se trató de la operación de mayor intensidad desde el comienzo del conflicto, con ataques dirigidos contra cerca de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del movimiento chií libanés Hizbulá.

Entre los objetivos alcanzados se encuentran también edificios residenciales ubicados en sectores céntricos de Beirut. La escalada se produjo pocas horas después de que se anunciara un alto el fuego en Irán, acuerdo que el Estado israelí sostuvo que no se extiende al territorio libanés.



Periodista libanesa muere durante bombardeos de Israel

La periodista libanesa Ghada Dayekh falleció este miércoles tras un bombardeo israelí que impactó su vivienda en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. En ataques separados, el periodista Amin Shomer, de la cadena Al Manar, resultó herido durante otro bombardeo israelí contra la ciudad costera de Sidón, también en el sur del país.

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"Con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestra colega, la profesional de los medios de comunicación de la radio Sawt al Farah, Ghada Dayekh, cuya trayectoria comenzó con el lanzamiento de la emisora en la década de 1980", expresó la emisora privada en un comunicado difundido en su sitio web.

En el texto, la radio destacó que Dayekh trabajó durante 37 años en la emisora y señaló que "fue martirizada como consecuencia de un ataque israelí a traición" contra su hogar.

A su vez, la fundación libanesa Samir Kassir condenó el fallecimiento de la comunicadora e informó que otro periodista, Amin Shomer, del canal de televisión Al Manar, sufrió heridas tras un ataque israelí dirigido contra el complejo Al Zahraa de Sidón, en el sur del Líbano.

Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también condenó "el asesinato de la periodista libanesa Ghada Dayekh" y recordó que el pasado 3 de marzo la sede de la radio Sawt al Farah fue atacada desde el aire junto a otras dos instalaciones de medios de comunicación en un periodo de 24 horas.

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"El ataque se produjo en medio de una escalada en los bombardeos israelíes sobre el Líbano, horas después de que se anunciara un alto el fuego entre Irán, Israel y Estados Unidos", señaló el CPJ, que agregó que "en diez minutos, Israel llevó a cabo más de 100 ataques en todo el país".

De acuerdo con el recuento de la organización, la muerte de Dayekh eleva a seis el número de periodistas asesinados en el Líbano en el marco del conflicto actual.

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En menos de dos meses, también perdieron la vida Mohammed Sherri, Hussain Hamood, Ali Shoaib, Fatima Ftouni y Mohamad Ftouni.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE