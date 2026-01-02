Temblor en México: alocución de presidenta Sheinbaum suspendida y más videos del sismo

Un temblor en México de magnitud 6,5 en la escala de Richter se registró este viernes a las 7:58 de la mañana, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). En videos grabados por ciudadanos quedaron registrados objetos moviéndose, lo cual generó pánico entre la población. Incluso, la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que ser suspendida por el movimiento relúrico.



El epicentro de este movimiento telúciro se localizó frente a las costas del estado de Guerrero, en el Pacífico, y sus efectos se sintieron en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas.

De acuerdo con el SSN, el movimiento telúrico fue catalogado como "severo" y se mantiene el monitoreo en las zonas donde fue percibido.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.



La mandataria agregó que, en el caso de la capital, tras un primer sobrevuelo realizado por helicópteros como parte del protocolo, “se informa que tampoco hay daños”.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó en redes sociales que el sismo se sintió con fuerza en varias zonas del estado y que Protección Civil estatal está evaluando el territorio.

La coordinación estatal de Protección Civil precisó que el movimiento se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.

¿Qué hacer durante un temblor?

Durante un temblor, la prioridad es proteger la vida. La persona debe mantener la calma y actuar con rapidez. Si se encuentra en el interior de un edificio, lo más seguro es ubicarse en el punto de protección: debajo de una mesa resistente, junto a columnas o muros estructurales, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Es fundamental no usar ascensores y evitar correr hacia las salidas mientras el movimiento continúa, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones. Si está en la calle, debe alejarse de postes, cables eléctricos, fachadas y estructuras que puedan colapsar. En caso de estar conduciendo, lo correcto es detener el vehículo en un lugar seguro, sin bloquear vías de emergencia, y permanecer dentro hasta que el sismo termine.

Una vez que el movimiento cese, comienza la fase de verificación. La persona debe revisar su estado físico y el de quienes la rodean, prestando primeros auxilios si es necesario. Es importante cortar el suministro de gas, electricidad y agua para prevenir fugas o incendios. Luego, debe evacuar el lugar siguiendo las rutas establecidas, sin correr y manteniendo la calma. Nunca se debe regresar al interior del edificio hasta que las autoridades confirmen que es seguro.

En espacios abiertos, se recomienda permanecer en zonas despejadas y evitar aglomeraciones. La persona debe mantenerse informada a través de fuentes oficiales, como organismos de gestión del riesgo, y no difundir rumores que puedan generar pánico. Si hay réplicas, se deben repetir las mismas medidas de protección.

Además, es aconsejable tener preparado un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, medicinas y documentos importantes. Después del sismo, se debe colaborar con las autoridades, reportar daños y ayudar a personas vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Actuar con serenidad y seguir estos pasos puede marcar la diferencia entre el riesgo y la seguridad durante y después de un temblor.

