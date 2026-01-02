En vivo
Temblor en México: alocución de presidenta Sheinbaum suspendida y más videos del sismo

La presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba dando su conferencia matutina cuando comenzó a temblar y el auditiorio tuvo que ser evacuado. El movimiento telúrico fue catalogado como "severo"

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de ene, 2026
Temblor en México: alocución de presidenta Sheinbaum suspendida y más videos del sismo
Presidenta Claudia Sheinbaum -
