Jorge Glas, condenado por corrupción en Ecuador, se nacionalizó colombiano y Petro reaccionó

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, cuya detención en una incursión policial en 2024 en la embajada de México provocó la ruptura de relaciones entre ambos países, se nacionalizó colombiano. Así lo informó el presidente Gustavo Petro, que hizo una petición al Gobierno de Daniel Noboa, ya que ha sostenido que el exfuncionario es un “preso político”.

El mandatario Petro publicó un acta firmada este 16 de septiembre por la cónsul en ese país, Paula Andrea Perdomo, que certificaba que su administración había autorizado a Glas para “su naturalización como colombiano, identificándose en debida forma con el objeto de prestar el juramento con la salvedad de que no renuncia a su nacionalidad de origen”.



¿Por qué condenaron a Jorge Glas en Ecuador?

Quien fuera vicepresidente durante el segundo mandato de Rafael Correa (2013-2017) y luego al inicio del gobierno del sucesor de Correa, Lenín Moreno, fue condenado en junio de 2025 a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

"Se impone la pena máxima", dijo la magistrada Mercedes Caicedo al leer la sentencia en una sala penal de la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano judicial del país.



Glas, de 55 años, ya pasó varios años en prisión y todavía no ha cumplido la pena acumulada de ocho años por otros dos casos de corrupción, uno de ellos por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht que salpicó a varias naciones latinoamericanas.

En este último caso fue juzgado por peculado cuando lideró un comité para realizar obras de reconstrucción tras un devastador terremoto que en 2016 afectó a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas y dejó casi 700 muertos.

Caicedo determinó que el exvicepresidente destinó el dinero público a "construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias (...) bajo el nulo respeto a las víctimas del terremoto".

Jorge Glas se declaró un "perseguido político" y alegó que es inocente porque no tuvo acceso al millonario fondo y tampoco administró contratos asignados por el comité de reconstrucción. "Este juicio no es político", manifestó la jueza.

Ingeniero eléctrico y considerado uno de los hombres fuertes de Correa, fue reelegido con Moreno y asumió el nuevo mandato en mayo de 2017, pero meses después fue condenado a seis años de cárcel por la trama de sobornos de Odebrecht, y en 2020, estando detenido, Glas fue sentenciado a ocho años de cárcel, junto a Correa en ausencia, por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.

Glas fue encarcelado en 2017, pero obtuvo la libertad condicional en noviembre de 2022 tras impugnar su detención. La media fue revocada, pero en diciembre de 2023, antes de que los tribunales pudieran emitir una orden para arrestarlo nuevamente, buscó refugio en la embajada de México en Quito, que le otorgó asilo.

En abril de 2024, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada para arrestarlo, lo que provocó la ruptura de relaciones entre Ecuador y México. (Lea también: Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, acabó en un hospital por posible sobredosis de medicamentos)

En 2021 Glas también fue condenado a ocho años de prisión por peculado, lo que no ha sido aún ratificado por la justicia. En ese caso se lo acusa de irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero en perjuicio para el Estado.

Por ahora, la justicia dispuso que Glas cumpla la mayor pena de los dos casos resueltos (ocho años).



El pedido de Petro con nacionalización de Jorge Glas

Luego de la captura del exvicepresidente en la embajada de México, el presidente colombiano había manifestado que promovería una “acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glas, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y Celag deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la convención de Viena por un estado miembro”.

En mayo de 2025, Petro dijo que asistió a la posesión de Daniel Noboa para solicitarle la liberación de “todos los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para contener el crimen, y establecer un diálogo nacional democrático”. Y señaló: “Creo que Glas es un preso político”.

Tras divulgar el acta de nacionalización del exvicepresidente, el mandatario colombiano expresó: “Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

