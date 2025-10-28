En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Jornada letal en Río de Janeiro, Brasil: 64 muertos en una operación policial contra el narcotráfico

Jornada letal en Río de Janeiro, Brasil: 64 muertos en una operación policial contra el narcotráfico

Se trató de un megaoperativo policial con unos 2.500 agentes contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado en Brasil. En total, 81 personas fueron detenidas.

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Megaoperativo en Río de Janeiro.
Megaoperativo en Río de Janeiro.
AFP

