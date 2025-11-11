En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Querido actor colombiano murió en grave accidente en Santander: siniestro involucró camioneta y moto

Querido actor colombiano murió en grave accidente en Santander: siniestro involucró camioneta y moto

El aparatoso choque quedó registrado en video y se reportó en una calle del municipio de Piedecuesta, en el Área metropolitana de Bucaramanga, Santander. Detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Querido actor colombiano murió en grave accidente en Santander: siniestro involucró camioneta y moto
Querido actor colombiano murió en grave accidente en Santander: siniestro involucró camioneta y moto
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad