Joven se quita la vida en Azerbaiyán luego de su boda por críticas a su vestido de novia

Lo que debía ser la celebración de un matrimonio se convirtió en una tragedia en la ciudad de Mingachevir, en Azerbaiyán, donde Lyaman Mammadli, de tan solo 19 años, fue encontrada muerta en la casa de sus padres el mismo día en que se llevó a cabo el matrimonio. De acuerdo con reportes locales, la joven habría decidido quitarse la vida tras ser humillada por la familia de su esposo, quienes criticaron duramente el vestido que eligió para la ceremonia.

Los detalles revelan que la controversia giró en torno al diseño de su vestido de novia. A pesar de ser blanco, el atuendo era sin mangas y dejaba los hombros descubiertos. Mientras que para muchos podría ser una elección habitual, los parientes del novio lo consideraron "inapropiado" y "provocador", alegando que representaba una ofensa y una "deshonra".

La escalada del conflicto se intensificó durante y después de la boda. Las familias se reunieron nuevamente en la residencia de los padres de Lyaman, y en ese encuentro los comentarios se hicieron persistentes, llegando al punto de que la discusión se tornó violenta. El padre de la joven, Murad Bayramov, relató que el novio y sus padres llegaron a la casa para comenzar una pelea por la vestimenta, indicando que era "vergonzoso". La joven, abrumada por este ambiente de humillación, fue encontrada sin vida minutos después de que las acusaciones continuaran.



Bayramov desmintió las versiones que circulaban en algunos medios locales sobre un posible matrimonio forzado con un hombre mayor, debido a que el esposo tiene 33 años, asegurando que Lyaman "estaba feliz con la boda" y que había elegido su vestido "con ilusión, sin imaginar que eso le traería tanto dolor". Lamentó que su hija, a quien describió como una joven alegre y trabajadora, no tuviera antecedentes de depresión, y que la crueldad de la humillación la tomara por sorpresa.



Tras la muerte, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho con el objetivo es determinar si la presión ejercida sobre la joven por parte de la familia política podría constituir un delito de acoso, violencia psicológica o incitación a que se quitara la vida. De comprobarse, los implicados podrían enfrentar cargos legales.

El caso de Lyaman ha generado una fuerte indignación en redes sociales y exigen justicia hacia la víctima, señalando que esta tragedia es un reflejo de cómo las mujeres continúan siendo juzgadas y controladas por su forma de vestir, incluso en momentos significativos. La familia de Mammadli ha responsabilizado directamente al esposo y sus padres, a quienes el señor Bayramov asegura haber echado del funeral.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL