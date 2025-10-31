En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MISIÓN DE VERIFICACIÓN
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Joven se quita la vida en Azerbaiyán luego de su boda por críticas a su vestido de novia

Joven se quita la vida en Azerbaiyán luego de su boda por críticas a su vestido de novia

Lyaman Mammadli, de 19 años, fue hallada sin vida en Mingachevir, Azerbaiyán, horas después de la ceremonia de su boda, luego de que la familia del novio criticara su vestido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
vestido de novia y velas
La boda era entre la joven de 19 años y un hombre de 33 años.
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad