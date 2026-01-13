Julio Iglesias es denunciado por dos de sus exempleadas de abuso: “Me sentía como una esclava”

Dos exempleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia de España, tras denunciar en una investigación periodística aparecida este martes agresiones y vejaciones sexuales por parte del cantante español.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Julio Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor español.



¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.



"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. "Él me metía los dedos por todos los lados", añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.



“Me cogía los senos, una vez me cogió durísimo la cabeza y me metió la lengua”, añadió en su relato, asegurando que lo que Julio Iglesias presuntamente le hizo “fue muy doloroso”.

Publicidad

La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron que Julio Iglesias, de 82 años, respondiese a estas denuncias. AFP y EFE intentaron sin éxito contactar con él para conocer su versión.

Publicidad

Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas. Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como "la casita del terror".

Una de las exempleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

Alejado del foco público desde hace años y muy querido en España hasta ahora, el intérprete de baladas románticas como ‘Hey’, ‘De niña a mujer’ y ‘Me olvidé de vivir’, cantó en varias lenguas y figura entre quienes más discos han vendido en la historia.

Publicidad

Este martes, sin embargo, fue blanco de críticas, en particular desde la política. "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud", escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "que se investigue y se llegue hasta el final" en este asunto, en un mensaje en X.

Publicidad

El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida ‘El español que enamoró al mundo’, y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su "profunda consternación" por los hechos denunciados. "En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto", pero, ante estas nuevas informaciones, es "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", prometieron.

Para escribir el libro, el periodista Peyró trató de ponerse en contacto en dos ocasiones con Julio Iglesias, pero no obtuvo respuesta, por lo que el texto se limitó a nutrirse de hechos ya publicados "con una aproximación literaria", según dijo el autor a EFE con motivo de su publicación.



Empiezan investigación por denuncias contra Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha abierto diligencias para una investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.

Mientras, el Gobierno español apoya llegar "hasta el final" en la investigación de las denuncias y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad".

Publicidad

"No vamos a mirar hacia otro lado", dijo este martes la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones publicadas.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP