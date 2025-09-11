La estrategia con la que buscan en Estados Unidos al asesino del activista Charlie Kirk

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó este miércoles que el sospechoso detenido por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en un campus universitario de Utah fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial. Patel aseguró que "nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", al remarcar que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso. Las autoridades de Estados Unidos siguen buscando este jueves al atacante que asesinó con arma de fuego al también influencer muy cercano al presidente, Donald Trump, cuyo homicidio atizó el temor de un recrudecimiento de la violencia política en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira 'American Comeback Tour' en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de Turning Point, cultivó una relación estrecha con el presidente Donald Trump, a quien ha apoyado abiertamente en su agenda política y electoral.



La búsqueda del asesino del activista ultraconservador ahora prosigue este jueves con un llamamiento del FBI a la colaboración ciudadana para intentar esclarecer un ataque que se considera "intencionado". "El FBI está trabajando junto con nuestros socios policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia en el fatal tiroteo de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", indicó el FBI en X. El Buró Federal de Investigaciones compartió un link en el que cualquier persona que tenga información, fotografías y vídeos de lo sucedido puede enviárselas para, en sus palabras, "ayudar a obtener más respuestas".

Publicidad

El formulario compartido (https://tips.fbi.gov/digitalmedia/f4507712a3b2893#googtrans(es)) pide el nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona que colabore, y da la opción de enviar archivos y de precisar por escrito los datos de los que se dispone. Entretanto, las autoridades adelantan redadas puerta a puerta realizadas por agentes federales, estatales y locales.

"Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado. Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación", ha afirmado el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que comparte con el FBI el liderazgo de las pesquisas.

Publicidad

El activista recibió un tiro en el cuello mientras hablaba en un evento en una universidad en Utah el jueves, una tragedia que fue captada por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. En las grabaciones se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, afirmó que el disparo probablemente vino de un techo, y que las cámaras del circuito cerrado registraron a un sospechoso "vestido con ropas oscuras".

Durante la noche de este miércoles, Trump dijo en un mensaje transmitido en sus redes sociales que su administración "encontrará a los responsables" del asesinato del activista.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP