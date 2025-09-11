En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La estrategia con la que buscan en Estados Unidos al asesino del activista Charlie Kirk

La estrategia con la que buscan en Estados Unidos al asesino del activista Charlie Kirk

Un sospechoso que había sido capturado fue liberado tras un interrogatorio policial. La búsqueda del responsable prosigue con un llamamiento del FBI. ¿De qué se trata?

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 11, 2025 06:46 a. m.
Comparta en:
Charlie Kirk.
Charlie Kirk.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad