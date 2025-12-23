EE. UU. aumentó incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año: la millonaria cifra

El gobierno de Estados Unidos triplicó el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso. Se trata de una nueva medida de Donald Trump para cumplir su promesa de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia de ese país y luchar contra la inmigración ilegal.

En un comunicado, Seguridad Nacional informó el pasado lunes 22 de diciembre que desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, en enero pasado, 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de la aplicación CBP Home. Esta plataforma, según su página web, autoriza a los extranjeros a "planificar su regreso a sus países, incluida la oportunidad de salir de manera oportuna, lo que les permite terminar el trabajo, la escuela y los asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal".

Es importante recordar que los múltiples arrestos y redadas en los últimos meses contra inmigrantes irregulares por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) han provocado fuertes críticas de organizaciones pro-inmigrantes y de los detractores de Trump desde su retorno al poder. Asimismo, son un miedo constante para los extranjeros que se encuentran en el país norteamericano sin sus papeles en regla.



En ese orden de ideas, el sitio web de CBP Home explicó que "una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada". Este mecanismo, además de un incentivo económico, otorga un viaje libre de costo y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal. Las personas que se encuentran en las categorías a continuación clasifican para los beneficios:



Extranjeros que no son delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos y que tuvieron un encuentro con CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), ya sea en un puerto de entrada o entre puertos de entrada.

Personas con permisos categóricos, cuya presencia legal en Estados Unidos ha expirado o expirará pronto.

Extranjeros cuyo Estatus de Protección Temporal ha terminado.

¿De cuánto es el incentivo por autodeportarse desde EE. UU.?

El gobierno de Estados Unidos ya había anunciado en mayo pasado un incentivo de 1.000 dólares y el billete de avión de regreso a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente a sus países de origen. Ahora se triplicó la cifra, es decir, quedó en 3.000 dólares. "Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos 3.000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3.000 dólares para que regresen a su país", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.



Noem especificó que este aumento del "bono de salida" sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a "personas que no han sido detenidas" por agentes migratorios y aquellos "que están detenidos y no tienen cargos penales" en su contra. "Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa", aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

"Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar (...) "Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad", indicó Noem.

