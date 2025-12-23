En vivo
MUNDO  / EE. UU. aumentó incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año: la millonaria cifra

EE. UU. aumentó incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año: la millonaria cifra

"Los ayudaremos a regresar a casa", dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Los beneficiados también tendrán el viaje de regreso gratis y la condonación de multas por presencia ilegal.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de dic, 2025
Migrantes.
Migración a Estados Unidos. Imagen de referencia.
AFP

