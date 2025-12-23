Régimen de Venezuela advierte que responderá si Trinidad y Tobago presta su territorio para atacar

El régimen de Venezuela advirtió a Trinidad y Tobago que responderá si le presta su territorio a Estados Unidos para un ataque en su contra, en medio de las crecientes tensiones con el Gobierno de Donald Trump, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe y ha confiscado dos buques con petróleo venezolano. (Lea también: Maduro le responde a Trump: "Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países")

"Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen", dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo señaló que ya están "utilizando territorio de Trinidad" contra su país, algo con lo que, aseguró, el pueblo trinitense "no está de acuerdo", ya que, agregó, ambas naciones han "vivido siempre en paz".



Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez escribió recientemente en Telegram que tuvo "conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano" con "el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela" el 10 de diciembre.



"Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio", agregó.



La respuesta de Trinidad y Tobago a Venezuela

En un mensaje enviado a la AFP, la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, dijo que no está "perturbada por el comunicado" de Caracas, al tiempo que pidió al régimen venezolano "dirigir sus quejas al presidente Trump".

El pasado viernes 19 de diciembre aseguró que la "mejor defensa" para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos. (Lea también: Trump le hace advertencia a Maduro: “Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”)

"No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener", comentó.

Estados Unidos ha instalado un sistema de radar en la isla de Tobago, donde en la actualidad siguen desplegados marines. Además, aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder a los aeropuertos del país, vecino a Venezuela.

Este lunes, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, instó a la unidad entre los 15 miembros de la organización ante los "vientos geopolíticos adversos sin precedentes" que azotan la región.

El mensaje de fin de año de Barnett llegó un día después de que estallaran las divisiones en el seno de Caricom con intercambios de acusaciones entre Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda por sus posturas con respecto a EE. UU. y Venezuela.

Trinidad y Tobago y Guyana apoyan al país norteamericano en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.

El origen de la escalada de las tensiones internas fue un comunicado de Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom "ha perdido el rumbo" y ya "no es un socio confiable".

