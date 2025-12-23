En vivo
MUNDO

Régimen de Venezuela advierte que responderá si Trinidad y Tobago presta su territorio para atacar

“Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa”, dijo Diosdado Cabello. La primera ministra trinitense expresó en días pasados que tenía “el deber de proteger al pueblo” y para hacerlo “la mejor defensa” era cooperar con Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 23 de dic, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Venezuela dice que responderá si Trinidad y Tobago presta su territorio para atacar
