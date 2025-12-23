Publican 8.000 nuevos archivos de Jeffrey Epstein y esto revelan del presidente Donald Trump

Por lo menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein estaban disponibles el martes 23 de diciembre en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado de retener información y criticado por la oposición demócrata por la difusión, considerada demasiado lenta, de estos archivos, constató AFP. (Lea también: Archivos de Jeffrey Epstein: algunas víctimas celebran desclasificación y Clinton se defiende)

Estos nuevos archivos contienen cientos de videos y audios, entre ellos imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.



Lo que revelan los documentos sobre Donald Trump

Contienen numerosas referencias a Donald Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de su entonces amigo cercano.

Señalan que el presidente voló al menos ocho veces junto al pederasta Jeffrey Epstein en el avión privado de este en la década de 1990, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con él y con una joven de 20 años.



Aunque el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó la tarde de este lunes los archivos, parece haberlos borrado posteriormente, pero el diario The Washington Post consiguió descargarlos antes de que dejaran de estar disponibles.



"Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)", escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos.

Trump voló en ese avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, escribió el fiscal, quien precisó que ese periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora presidente en al menos cuatro de esos vuelos.

En algunos casos, añadió el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

El Departamento de Justicia emitió rápidamente una declaración defendiendo al presidente republicano de 79 años. "Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo en X, sin especificar qué acusaciones eran falsas.

"Si tuvieran un mínimo de credibilidad, seguramente ya los habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", afirmó el departamento.

Epstein cultivó un amplio círculo de amigos poderosos, incluido Trump, y supuestamente dirigió una red de tráfico sexual de menores antes de su muerte en la cárcel, en 2019.

El presidente de Estados Unidos, quien no está acusado de ningún delito, luchó durante meses para evitar la publicación del vasto conjunto de documentos recopilados durante años de investigaciones sobre el financiero caído en desgracia.

Una rebelión dentro del Partido Republicano de Trump lo obligó a aprobar una ley que exigía la divulgación de todos los documentos. Esta extraordinaria medida reflejó una intensa presión política para abordar lo que muchos estadounidenses, incluidos los propios partidarios del mandatario, sospechaban desde hace tiempo que era un encubrimiento.

Un primer lote se hizo público el viernes 19 de diciembre en medio de fuertes críticas de que el Departamento de Justicia estaba retrasando deliberadamente la publicación y excluyendo cualquier referencia a Trump.



La relación de Trump y Epstein

Trump fue amigo de Epstein durante años y ambos fueron fotografiados juntos en fiestas.

El republicano ha dado diferentes versiones de cómo terminó su relación. Ha dicho que se pelearon cuando Epstein "robó" a las jóvenes que trabajaban en el spa de su club de golf de Florida. También que echó a Epstein de su club de golf de Florida por ser "un canalla". Pero a pesar de las reiteradas afirmaciones de Trump de que no era cercano a Epstein, hay evidencia considerable de lo contrario.

Algunas de las referencias a Trump en los documentos son imposibles de verificar y no hay indicios de conducta criminal. Una de ellas es una carta manuscrita atribuida a Epstein y escrita desde la cárcel a Larry Nassar, el ex médico de gimnasia estadounidense que fue encarcelado por el abuso desenfrenado de atletas femeninas. En la misiva, el pederasta supuestamente se queja con Nassar de que fueron encarcelados mientras que el "presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando una joven belleza pasaba por allí, le encantaba 'agarrarla'".

El lunes, Trump volvió a decir que no aprobaba la filtración de archivos y afirmó que esto mancharía la imagen de gente inocente. "Todo el mundo era amigo de este tipo", dijo a los periodistas. (Lea también: Revelan correos que vincularían a Trump con delitos sexuales de Epstein: “Sabía de las chicas”)



¿Por qué se tardaron en publicar los archivos de Epstein?

El fiscal general adjunto Todd Blanche atribuyó los retrasos en la publicación de los archivos a la necesidad de ocultar las identidades de las más de 1.000 víctimas de Epstein entre los cientos de miles de documentos y fotografías que posee el gobierno.

Los copatrocinadores del proyecto de ley que exige la publicación de los archivos -Ro Khanna, demócrata, y Thomas Massie, republicano- amenazaron durante el fin de semana con presentar cargos de desacato al Congreso contra la fiscal general, Pam Bondi, por no cumplir.

El lote de materiales publicado el viernes incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y otros nombres famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que estaban en el círculo social de Epstein. (Lea también: Caso Jeffrey Epstein: pasaportes, medicamentos, Noam Chomsky, Woody Allen y más en nuevas fotos)

Clinton instó al Departamento de Justicia a publicar cualquier material en los archivos relacionado con él, diciendo que no tenía nada que ocultar.

Al respecto, Trump declaró que "a mí me gusta Bill Clinton. Siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos".

En una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, buscó minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos publicados por su Administración el pasado viernes, diciendo que "todo el mundo era amigo de este tipo", en relación con Epstein, y reiteró que era una persona que "estaba en todas partes".

"El director de Harvard era su mejor amigo, Larry Summers, y Bill Clinton era amigo suyo. Todo el mundo estaba relacionado de alguna manera", indicó.

El nuevo tramo de archivos incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con "el testigo PA", en referencia al Príncipe Andrés.

El rey Carlos III del Reino Unido retiró en noviembre el título de príncipe y otras distinciones a su hermano Andrés, caído en desgracia por su pasado vínculo con Epstein y sus cuestionadas actividades empresariales.

Maxwell, socia y exnovia de Epstein, sigue siendo la única persona condenada en relación con sus crímenes.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE