En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Publican 8.000 nuevos archivos de Jeffrey Epstein y esto revelan del presidente Donald Trump

Publican 8.000 nuevos archivos de Jeffrey Epstein y esto revelan del presidente Donald Trump

Trump voló al menos ocho veces con el pederasta, incluida una ocasión en la que viajó con una joven de 20 años, según los archivos. El Departamento de Justicia afirmó que “algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente”.

Por: AFP
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Publican 8.000 nuevos archivos de Jeffrey Epstein y esto revelan del presidente Donald Trump
HANDOUT / House Oversight Democrats / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad