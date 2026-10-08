Lo que han sido los días de Nicolás Maduro en prisión: “condiciones de comunicación están limitadas”

Sin acceso a internet ni a periódicos, Nicolás Maduro mantiene contacto telefónico con sus familiares y abogados, sumándole que ha enviado mensajes desde prisión y espera un juicio previsto para el 1 de junio de 2027. La Fiscalía estadounidense amplió las acusaciones en su contra con señalamientos relacionados con presuntos abusos contra opositores y personas detenidas en Venezuela.

Desde su captura en Caracas durante una operación militar estadounidense, el futuro judicial de Nicolás Maduro se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la crisis política venezolana. Recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el exmandatario enfrenta un proceso penal en el que se han incorporado nuevos cargos, mientras su defensa cuestiona la legalidad de su detención y sostiene que debe ser reconocido como prisionero de guerra. Maduro y Cilia Flores se han declarado inocentes de los delitos imputados.



¿Cómo han sido los días de Nicolás Maduro en prisión?

Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), ubicado en Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con información atribuida a una fuente cercana al exmandatario, sus condiciones de comunicación están limitadas: no tiene acceso a periódicos ni a internet, pero puede hablar por teléfono con sus familiares y abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes.

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Las llamadas tienen una duración máxima de 15 minutos. Estas restricciones marcan su rutina durante la espera del juicio, que está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, según lo anunciado por un tribunal federal de Nueva York a finales de julio. Su hijo, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», ha ofrecido algunos detalles sobre cómo transcurren los días de su padre. Según sus declaraciones, el exmandatario se encuentra en buena forma y dedica parte de su tiempo al estudio de la Biblia.



Las fotografías que publicó desde la cárcel

Uno de los episodios que permitió conocer más sobre su situación ocurrió cuando se difundieron dos fotografías atribuidas a Maduro. En las imágenes aparece con un conjunto deportivo gris y haciendo el gesto de la paz con las manos. El mensaje que acompañó las fotografías fue publicado en su cuenta de Telegram. En él, aseguró que permanecía firme y envió un saludo a sus nietos, a los niños y a las personas que, según expresó, le mantienen su apoyo. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”.



Las imágenes llamaron la atención porque mostraban una aparente pérdida de peso respecto de su aspecto anterior a la captura. Sin embargo, la agencia AFP señaló que no pudo verificar de manera independiente la autenticidad de las fotografías ni del texto publicado junto a ellas.



Su hijo, Nicolás Maduro Guerra explicó posteriormente que las imágenes habrían sido tomadas por personal de la prisión el 25 de junio, un día después de un doble sismo que, de acuerdo con el material divulgado, dejó más de 6.500 muertos y provocó daños en el norte de Venezuela.

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Según el relato de su hijo, Maduro estaba frente a un televisor cuando una persona se acercó para tomarle las fotografías. Aunque inicialmente no habría tenido ánimo de posar, la persona insistió y le indicó que las imágenes podrían ser enviadas a su familia.

El parlamentario sostuvo que las fotografías fueron entregadas impresas a su padre, quien las habría enviado por correo postal el 13 de julio. La familia las recibió posteriormente en una dirección en Estados Unidos, de acuerdo con la versión divulgada por Nicolás.



¿De qué delitos acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

El proceso judicial contra Maduro comenzó con acusaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. Posteriormente, las autoridades estadounidenses incorporaron nuevos señalamientos por conspiración para cometer tortura, lo que amplió el alcance de la causa penal.

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El documento judicial divulgado por la Fiscalía sostiene que Maduro, Cilia Flores y otras personas habrían participado en una conspiración orientada a ejercer violencia contra individuos considerados opositores o adversarios políticos.

Según los fiscales, esas acciones habrían tenido como propósito reprimir a la oposición, silenciar la disidencia, proteger el poder de los integrantes de la presunta conspiración e intimidar a sus oponentes. Las acusaciones incluyen referencias a secuestros, golpizas, descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento contra personas detenidas en Venezuela. Desde su primera comparecencia ante un tribunal estadounidense, Maduro ha rechazado los cargos y cuestionado la legalidad de la operación que terminó con su detención.

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El exmandatario también ha alegado que su condición de jefe de Estado extranjero le otorga inmunidad y ha descrito su situación como la de un “prisionero de guerra”. La Fiscalía ha rechazado el argumento de inmunidad planteado por su defensa.



Los nuevos cargos por presunta conspiración para cometer tortura

La Fiscalía estadounidense presentó nuevos cargos contra Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer tortura. El documento judicial sostiene que se habría infligido sufrimiento físico y mental a distintas personas con el objetivo de castigar a opositores y preservar la autoridad de los integrantes de la supuesta conspiración. Entre los casos descritos por los fiscales aparecen personas que habrían sido sometidas a descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y golpizas mientras permanecían detenidas en Venezuela.

El escrito también hace referencia a un oficial detenido en 2013, a quien Maduro habría considerado sospechoso de preparar un golpe de Estado. Según la versión de los fiscales, el entonces presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido repetidamente a descargas eléctricas.

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El documento menciona, además, presuntos episodios de tortura después de las manifestaciones antigubernamentales de 2014. Según los investigadores, estas prácticas habrían buscado intimidar a los participantes en las protestas y reducir la oposición política. También se describen casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido golpes y descargas eléctricas en los genitales. Otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días, según la acusación.

Las autoridades estadounidenses sostienen que buscarán justicia para las personas que presuntamente sufrieron estos abusos. La incorporación de los nuevos cargos amplía el proceso que deberá enfrentar la pareja, que hasta ahora se ha declarado inocente.



Cilia Flores también permanece detenida

Cilia Flores, esposa de Maduro, fue capturada junto a él durante la operación militar estadounidense en Caracas. Ambos permanecen recluidos en Brooklyn mientras avanza el proceso judicial. Flores enfrenta las acusaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas, además del nuevo cargo de conspiración para cometer tortura incluido en el expediente. Al igual que su esposo, ha negado los delitos que le atribuyen las autoridades.



En una audiencia reciente, Flores solicitó que se le concediera el arresto domiciliario mientras espera el juicio. Su defensa argumentó que tiene problemas cardíacos y pidió que pudiera permanecer fuera del centro de detención durante el desarrollo del proceso. Sin embargo, el juez rechazó la petición al considerar que existía un alto riesgo de fuga. Por ahora, la solicitud no prosperó y Flores continúa detenida.



¿Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?

El juicio contra Maduro y Flores está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, según la fecha anunciada por un tribunal federal de Nueva York a finales de julio. Hasta entonces, el caso continuará su curso en Estados Unidos. La defensa podrá mantener sus cuestionamientos sobre la legalidad de la captura y las acusaciones, mientras la Fiscalía deberá presentar los elementos con los que busca demostrar la responsabilidad penal de los procesados.

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Maduro ha sostenido que fue secuestrado y se ha definido como prisionero de guerra. También ha cuestionado la acusación formal y ha invocado su inmunidad como jefe de Estado extranjero. La Fiscalía, por su parte, ha rechazado ese argumento. Otro asunto que incidió en la preparación del caso fue el pago de los honorarios de los abogados de Maduro y Flores. En abril, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó esos pagos, que hasta entonces estaban prohibidos por las sanciones de Estados Unidos.

AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO