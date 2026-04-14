Los requisitos para aplicar a regularización de migrantes en España que comenzará el 16 de abril

El Gobierno de España aprobó un nuevo decreto que establece un periodo excepcional para que ciudadanos extranjeros puedan solicitar un permiso de residencia y trabajo por un año, con posibilidad de renovación. Este proceso se habilitará desde el 16 de abril hasta el 30 de junio y se espera que beneficie a más de 500.000 personas que actualmente se encuentran en situación irregular.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 15 de abril y entrará en vigor el jueves 16, fecha en la que también se abrirá oficialmente el periodo para presentar solicitudes. Desde ese mismo día, los interesados podrán iniciar el trámite de manera telemática. Asimismo, se habilitará el sistema de cita previa para quienes deseen presentar su solicitud de forma presencial, que comenzará el lunes 20 de abril en oficinas habilitadas en todo el territorio español.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



El proceso permitirá que quienes cumplan las condiciones establecidas obtengan una autorización de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año. Durante ese tiempo, los beneficiarios podrán trabajar en cualquier sector económico y en cualquier parte del país. Una vez finalizado el primer año, las personas regularizadas deberán acogerse a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permitirá su integración dentro del sistema migratorio habitual.



Además, desde el momento en que se registre la solicitud, se habilitará automáticamente la posibilidad de trabajar y se asignará un número personal de la Seguridad Social. En caso de recibir una resolución favorable, el solicitante tendrá un plazo de un mes para tramitar la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE).

Publicidad

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que esta medida busca garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica tanto a las personas migrantes como al sistema administrativo. "La regularización va a ser un procedimiento ágil, eficaz y sin trabas y dará respuesta a todos los que cumplan los requisitos", indicó.



Requisitos para acceder a la regularización

Para solicitar la regularización extraordinaria, las personas interesadas deberán cumplir una serie de condiciones básicas establecidas por la normativa. Entre los principales requisitos se encuentran:



Haber estado en España antes del 1 de enero de 2026.

Acreditar una permanencia ininterrumpida durante al menos cinco meses antes de presentar la solicitud.

No tener antecedentes penales en España ni en los países donde hayan residido anteriormente.

No representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Además, quienes se encuentren en situación administrativa irregular deberán demostrar al menos una de las siguientes circunstancias:



Haber trabajado en España con contrato legal, ya sea por cuenta ajena o propia.

Tener una unidad familiar formada por hijos menores de edad, familiares con discapacidad o ascendientes de primer grado.

Encontrarse en una situación de vulnerabilidad, certificada por entidades autorizadas o servicios sociales.

Para acreditar su estancia en el país, los solicitantes podrán presentar documentos públicos o privados que contengan sus datos personales y una fecha verificable, como certificados, contratos o registros administrativos.



¿Cómo aplicar a la regularización de migrantes en España?

Para realizar la solicitud presencial, será obligatorio contar con una cita previa. Esta podrá gestionarse a través del portal web del Ministerio correspondiente, mediante el sistema Cl@ve, a través de formularios digitales o por medio del teléfono 060, que brinda atención en idioma español.

Las solicitudes podrán tramitarse en oficinas de Extranjería, oficinas de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como en oficinas de correos ubicadas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes.

Publicidad

Las oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social habilitadas para este proceso atenderán en horario de tarde, de lunes a viernes entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m. Por su parte, las oficinas de correos atenderán de lunes a viernes desde las 08:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Para acreditar la permanencia en España, las personas interesadas podrán presentar documentos públicos o privados que contengan datos personales y fechas verificables. Entre estos documentos pueden incluirse contratos laborales, registros médicos, matrículas educativas u otros comprobantes que permitan demostrar la presencia en el país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co