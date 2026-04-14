Muere otro migrante bajo custodia del ICE: van 16 fallecidos en EE. UU. en lo que va de 2026

Otro ciudadano mexicano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó el gobierno azteca. (Lea también: Liberan a periodista colombiana detenida por ICE en el sur de Estados Unidos: pagaron costosa fianza)

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En un comunicado, la Cancillería informó que el Consulado de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades migratorias estadounidenses de que el fallecimiento ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, en el estado de Luisiana, sur de EE. UU. La nota oficial indicó que, hasta el momento, la causa de la muerte permanece bajo investigación.



¿Quién era el migrante fallecido?

Se trata de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien falleció a las 8:50 de la mañana del sábado en un centro médico de Luisiana, adonde había sido trasladado de urgencia ese mismo día.

Según la versión oficial difundida por ICE, el personal del centro lo encontró inconsciente, solicitó atención médica de inmediato e inició maniobras de reanimación.



Cabrera había sido detenido por agentes de ICE en enero en Chattanooga, Tennessee, y posteriormente trasladado a Luisiana, donde permaneció bajo custodia durante casi dos meses hasta su muerte, según información oficial.



Tras conocer el caso, la representación consular activó los protocolos de protección y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con la familia de la víctima para brindar asistencia y acompañamiento legal. Asimismo, señaló que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para conocer las circunstancias del fallecimiento y determinar las acciones legales a seguir junto con los familiares.



¿Cuántas personas han muerto bajo custodia del ICE?

Con este caso, asciende a 16 el número de personas fallecidas en lo que va de 2026 bajo custodia migratoria, y a 47 desde enero de 2025, cuando Donald Trump asumió la presidencia; 15 de ellas eran mexicanas. (Lea también: Las difíciles condiciones en las que viven niños en centro de detención del ICE: "Trato inhumano")

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Las políticas antimigrantes del actual Gobierno, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones. En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a CBS News.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia de prensa matutina de este martes 14 de abril, que "no ha habido respuestas puntuales a cada caso" y que ha elevado el tono diplomático ante Washington. "Se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno de Estados Unidos", señaló.

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La mandataria dijo que también ordenó reforzar la vigilancia consular en los centros de detención migratoria. "(Di) instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del Gobierno de Estados Unidos de ICE para que visiten a diario los centros de detención. Ellos los visitaban cada semana. Pues ahora les pedí que (los) visiten diario, si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado", explicó.

Sheinbaum destacó que también se están impulsando acciones legales a nivel internacional "ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar estas prácticas en los centros de detención" y que corresponde a las autoridades estadounidenses esclarecer estos hechos.

"Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos”, apuntó, al tiempo que subrayó que deben determinarse las condiciones en las que ocurrieron los fallecimientos, especialmente si hubo “un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos”.

También recordó que México ha manifestado su desacuerdo con las políticas migratorias que han derivado en detenciones masivas “porque hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles".

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP