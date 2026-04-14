Retiran quitaesmaltes del mercado por contener sustancias peligrosas y prohibidas: detalles

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó sobre el retiro inmediato del mercado de una quitaesmalte debido a la detección de dos sustancias peligrosas que han sido estrictamente prohibidas en el país norteamericano para su uso en productos cosméticos.
"Se ha retirado del mercado un quitaesmalte debido a la detección de cloruro de metileno y cloroformo en el producto afectado, sustancias peligrosas estrictamente prohibidas en formulaciones cosméticas", se lee la alerta de la FDA, entidad encargada de garantizar "la seguridad y la eficacia de los medicamentos para uso humano y veterinario, los productos biológicos y los dispositivos médicos. Asimismo, regulamos la seguridad de los alimentos, los cosméticos, los dispositivos que emiten radiación y los productos del tabaco.
¿Qué se sabe de la alerta del quitaesmalte?
La FDA indicó que "se ha detectado cloruro de metileno y cloroformo en el quitaesmalte. El cloruro de metileno, presente en cosméticos, es preocupante, ya que se ha demostrado que causa cáncer en animales y es potencialmente perjudicial para la salud humana. El cloruro de metileno es un ingrediente prohibido en cosméticos, independientemente de su concentración, según las regulaciones de la FDA".
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La entidad pidió a los consumidores que hayan adquirido este producto devolverlo y marca en el envase, en una zona claramente visible, la palabra "Retirado". "Deseche el producto completo (incluido el envase y el contenido restante) con la basura doméstica habitual, de acuerdo con las normas locales de gestión de residuos", explicó la FDA. El producto fue identificado como quitaesmaltes que se ha vendido a través de la plataforma de compras en línea Amazon de agosto de 2025 a enero de 2026. El distribuidor fue identificado como HONGKONG YIIXIN TRADING LIMITED, de Nails Studio, China.
"Este retiro del mercado afecta al quitaesmalte de uñas, utilizado para la eliminación rápida, segura y suave de esmaltes de uñas en gel y gel constructor. Este quitaesmalte de uñas en gel MOROVAN viene en un frasco cuadrado turquesa de 15 ml (0.5 fl.oz) con tapa blanca, junto con una caja de embalaje verde a juego. Se fabrica en China, con fecha de producción del 02/07/2024 y fecha de caducidad del 02/07/2027, lo que le otorga una vida útil de 3 años", se lee en los detalles del producto.
MATEO MEDINA ESCOBAR
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