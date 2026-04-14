Retiran quitaesmaltes del mercado por contener sustancias peligrosas y prohibidas: detalles

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó sobre el retiro inmediato del mercado de una quitaesmalte debido a la detección de dos sustancias peligrosas que han sido estrictamente prohibidas en el país norteamericano para su uso en productos cosméticos.



"Se ha retirado del mercado un quitaesmalte debido a la detección de cloruro de metileno y cloroformo en el producto afectado, sustancias peligrosas estrictamente prohibidas en formulaciones cosméticas", se lee la alerta de la FDA, entidad encargada de garantizar "la seguridad y la eficacia de los medicamentos para uso humano y veterinario, los productos biológicos y los dispositivos médicos. Asimismo, regulamos la seguridad de los alimentos, los cosméticos, los dispositivos que emiten radiación y los productos del tabaco.



¿Qué se sabe de la alerta del quitaesmalte?

La FDA indicó que "se ha detectado cloruro de metileno y cloroformo en el quitaesmalte. El cloruro de metileno, presente en cosméticos, es preocupante, ya que se ha demostrado que causa cáncer en animales y es potencialmente perjudicial para la salud humana. El cloruro de metileno es un ingrediente prohibido en cosméticos, independientemente de su concentración, según las regulaciones de la FDA".



La entidad pidió a los consumidores que hayan adquirido este producto devolverlo y marca en el envase, en una zona claramente visible, la palabra "Retirado". "Deseche el producto completo (incluido el envase y el contenido restante) con la basura doméstica habitual, de acuerdo con las normas locales de gestión de residuos", explicó la FDA. El producto fue identificado como quitaesmaltes que se ha vendido a través de la plataforma de compras en línea Amazon de agosto de 2025 a enero de 2026. El distribuidor fue identificado como HONGKONG YIIXIN TRADING LIMITED, de Nails Studio, China.

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"Este retiro del mercado afecta al quitaesmalte de uñas, utilizado para la eliminación rápida, segura y suave de esmaltes de uñas en gel y gel constructor. Este quitaesmalte de uñas en gel MOROVAN viene en un frasco cuadrado turquesa de 15 ml (0.5 fl.oz) con tapa blanca, junto con una caja de embalaje verde a juego. Se fabrica en China, con fecha de producción del 02/07/2024 y fecha de caducidad del 02/07/2027, lo que le otorga una vida útil de 3 años", se lee en los detalles del producto.