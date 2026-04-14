Falleció querido sacerdote en accidente de tránsito: su motocicleta chocó contra otro vehículo

El padre Larry Huber, quien era el párroco de la iglesia de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Park Hills, estado de Missouri (EE. UU.), falleció a los 61años. La arquidiócesis de San Luis confirmó que el religioso falleció en un accidente de tránsito el pasado jueves 9 de abril.



"Con profunda tristeza, compartimos el fallecimiento del Padre Larry Huber. El Padre Huber fue más que un sacerdote: fue un pastor, un maestro y un fiel servidor que tocó innumerables vidas con su bondad, sabiduría y amor inquebrantable por Cristo y su Iglesia. Caminó con muchos de nosotros en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, siempre guiándonos de regreso a Dios con suave fortaleza y compasión", se lee en un primer comunicado emitido por la iglesia de la Inmaculada Concepción de Park Hills.

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De acuerdo con la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri, citada por medios locales, Huber circulaba hacia el norte en una motocicleta Honda VTX1300 del 2008. Mientras la otra persona involucrada en el accidente de tránsito, una mujer de 54 años, conducía una Ford Bronco Sport del 2023. La mujer giró y el informe indica que Huber intentó frenar, lo que provocó que su motocicleta derrapara e impactara contra el lateral derecho de la Ford. Debido a las heridas provocadas por el impacto, el sacerdote falleció en el lugar de los hechos.



¿Quién era el querido sacerdote que falleció en un accidente de tránsito?

"Estamos profundamente agradecidos por el don de su vida, su vocación y las muchas maneras en que se entregó a esta comunidad parroquial. Lo extrañaremos mucho, pero confiamos en la promesa de la vida eterna y encontramos paz al saber que ahora descansa en la presencia del Señor a quien sirvió con tanta fidelidad", agregó la iglesia que lideró. El padre Larry Huber, según informaron en su obituario, nació el 2 de julio de 1964.

El padre Huber fue fundador de la Comunidad para Hombres Trascendentes, además de miembro de los Caballeros de Colón. "Se graduó de la Escuela Secundaria Católica Valle en 1982 y obtuvo su título de la Universidad Estatal del Sureste de Missouri en 1986. Siguiendo su vocación al sacerdocio, asistió al Seminario Kenrick y fue ordenado sacerdote católico el 27 de mayo de 1995", contaron sobre el querido sacerdote.

