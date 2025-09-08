Maduro decreta el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela en medio de tensiones con EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que las festividades navideñas en el país comenzarán oficialmente el próximo 1 de octubre, un adelanto que ya se ha convertido en tradición durante su mandato. El anuncio llega en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue militar en aguas del Caribe cercanas al territorio venezolano.

Durante su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por Venezolana de Televisión, el mandatario aseguró que esta medida busca “defender el derecho a la felicidad y a la alegría” de los venezolanos. “Nada ni nadie en este mundo puede quitarnos esa posibilidad”, señaló, destacando que este 2025 lo considera “un año bueno, bonito y de avance en todas las áreas”.

El jefe de Estado recordó que la estrategia de adelantar la Navidad ya se ha implementado en años anteriores como una forma de estimular la economía, dinamizar el comercio y fortalecer las celebraciones culturales. Según Maduro, la decisión responde también a la capacidad del pueblo venezolano de “rehacerse y reconstruirse en medio de las dificultades”.



No es la primera vez que el presidente toma esta medida. En septiembre de 2024 ya había decretado el inicio anticipado de las fiestas decembrinas como “homenaje y agradecimiento” tras las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a las denuncias de fraude de la oposición.

Con este nuevo decret o , Venezuela volverá a vestirse de luces y villancicos dos meses antes de lo habitual, en un intento del Gobierno por ofrecer un respiro festivo en medio de la incertidumbre política y la tensión internacional.

Maduro asegura que no aceptará "la humillación del imperio gringo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que su país no va a aceptar "la humillación del imperio gringo" y que defenderá "la paz a pulso", en un contexto de tensiones con EE.UU., que ha movilizado activos militares hasta el mar Caribe, cerca de las costas de la nación suramericana.

"A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (...) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca", expresó el mandatario en su programa 'Con Maduro +', transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV)

Con información de EFE.