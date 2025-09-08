Publicidad

MUNDO  / Maduro decreta el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela en medio de tensiones con EE. UU.

Maduro decreta el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela en medio de tensiones con EE. UU.

El mandatario aseguró que una forma de estimular la economía, dinamizar el comercio y fortalecer las celebraciones culturales.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:23 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Maduro adelantará la Navidad en Venezuela.
AFP